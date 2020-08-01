Садисты и душегубы. Самые страшные маньяки Российской империи

Салтычиха — садистка, варившая крестьян в кипятке

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Дарья Салтыкова — дворянка. Её имение находилось недалеко от Москвы. В нынешних границах столицы это метро "Тёплый стан". Но жуткие события происходили задолго до появления подземки. Салтыкова родилась в 1730 году в богатом и знатном роду. Как и полагается, вышла замуж, родила двух сыновей. Всё было хорошо ровно до того момента, пока не умер её муж. В возрасте 26 лет что-то в голове Дарьи Салтыковой повернулось — и она из тихой и набожной женщины стала превращаться в садистку.

В её владении было около 600 крестьян. В XVIII веке крестьяне в руках барина — то же самое, что рабы в руках рабовладельца: их можно было продавать, насиловать, убивать. Как правило, мелкие преступления сходили с рук. Но Салтыкова взялась за дело основательно и начала убивать массово. В большинстве случаев её жертвами были молодые женщины. По разным подсчётам, она погубила от 64 до 75 человек. Она избивала крестьян поленом, прижигала раскалёнными щипцами, варила в кипятке, закапывала живьём.

Многочисленные жалобы на Салтыкову (или Салтычиху, как её прозвали) отклонялись. Дело в том, что дворянка щедро давала на лапу госслужащим, а те крестьян за людей не считали. И лишь когда новости о маньячке стали распространяться по всей стране, на этот случай обратила внимание императрица Екатерина II. Она лишила Салтычиху дворянства, но смертной казни в империи не было, и её заточили в подземную камеру с маленьким окошком. В этом каземате, несмотря на жуткие условия, кровожадная барыня прожила ещё 33 года и умерла в возрасте 71 года.

Константин Сазонов — маньяк, который мог убить Пушкина

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Этот маньяк убивал с 1814 по 1816 год. На его счету только семь доказанных жертв. Обладая огромной силой, он мог одолеть любую жертву и перерезать ей горло. Убитых он грабил, поэтому полицейские не сразу выстроили происшествия в некую стройную систему. При этом Сазонов был очень молод — ему было около 20 лет. И сперва его никто не подозревал.

Не подозревали Сазонова ещё и потому, что он служил в Царскосельском лицее — суперэлитном учебном заведении царской России. В нём учились одни из самых выдающихся людей империи. И одним из первых выпускников лицея был поэт Александр Пушкин. Причём Сазонов служил при Пушкине дядькой, то есть личным слугой и помощником. Два года поэт находился по соседству с убийцей. Удивительно, но учащиеся лицея маньяка не боялись, а скорее иронизировали над ситуацией.

Сазонова взяли случайно. Тот убил и ограбил извозчика, забрав у него полтинник. А монету потерял и тут же стал искать. За этим подозрительным занятием убийцу и застали. После раскрытия преступления Александр Пушкин посвятил Сазонову ироничную эпиграмму.

Заутра с свечкой грошевою

Явлюсь пред образом святым:

Мой друг! Остался я живым,

Но был уж смерти под косою:

Сазонов был моим слугою, А Пешель лекарем моим.

Пешель — это главный врач Царскосельского лицея, которого Пушкин также за компанию с маньяком "потроллил". Удивительно, но судьба Сазонова неизвестна. Было объявлено, что его арестовали, но дальше следы теряются.

Николай Радкевич — кадет, мечтавший стать Джеком-потрошителем

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Убийца держал в страхе столицу Российской империи в начале XX века. На преступления Радкевича толкнула психологическая травма. Юноша служил в кадетском корпусе. В 14 лет его соблазнила 30-летняя вдова и заразила сифилисом. Радкевич хотел её убить, но его скрутили. Начальство, узнав о происшествии, выгнало кадета из училища. Радкевич обозлился и решил, что теперь будет мстить женщинам лёгкого поведения.

В 1909 году он впервые убил молодую проститутку. Радкевичу был 21 год. Он нанёс ей несколько ударов ножом, а тело скинул в Неву. Через две недели он убил проститутку в отеле. Среди ночных бабочек Санкт-Петербурга началась паника. Маньяк возомнил, что очищает мир от скверны. Он скрывал своё имя, представляясь выдуманным именем Вадим Кровяник.