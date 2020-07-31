Коллекционер Пьер-Кристиан Броше назвал лучших "послов" России за границей

Известный издатель, коллекционер и телеведущий Пьер-Кристиан Броше, ставший гостем шоу Лайфа "Дайте сказать!", порассуждал о привлечении туристов в Россию и рассказал, кто является лучшими послами нашей страны за границей.

— Если вы зададите вопрос любому турагентству, которое привозит сюда иностранцев, то все знают, что те туристы, которые приехали сюда на неделю, — это лучшие послы России. Они все, когда возвращаются, расспрашивают, почему нам не рассказывают это [о России], почему нам не показывают это. Ну, вот такая геополитика, — отметил Броше.

Полный выпуск разговора с Пьер-Кристианом Броше смотрите здесь. Коллекционер рассуждает о том, что нужно поменять в российских регионах, чтобы туризм стал по-настоящему удобным и востребованным, и стоит ли нам делать ставку на самобытность.