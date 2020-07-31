Коллекционер Пьер-Кристиан Броше — о путешествиях по России: Сервис? Такого нет

Известный издатель, коллекционер и телеведущий Пьер-Кристиан Броше в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать!" рассказал, как начал путешествовать по России, что изменилось за 25 лет в нашей стране в сфере туризма и о том, нужно ли улучшать сервис в регионах.

— Этот вопрос я начинал задавать 25 лет назад, когда я только начинал путешествовать по России. Мы с женой купили "ниву", купили карты и поехали. Поехали сначала в Московскую область, потом в города "Золотого кольца", потом и в Вологодскую область, в Архангельскую область. И тогда уже были гостиницы. Действительно, это не совсем отдых (когда ты лежишь на пляже и ждёшь роскошного загара). Мне кажется, что именно такие путешествия и нужны нам, — рассказал Броше.

Он добавил, что про улучшение туристического сервиса в нашей стране говорят уже 25 лет, однако меняется ситуация только там, где есть высокий спрос.

Полный выпуск разговора с Пьер-Кристианом Броше смотрите здесь. Коллекционер рассуждает о том, что нужно поменять в российских регионах, чтобы туризм стал по-настоящему удобным и востребованным, и стоит ли нам делать ставку на самобытность.