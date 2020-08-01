Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Первым делом традиционно разберём первую пятёрку. Лидером чарта снова становятся "Тролли" — 10 недель в топе! Серебро уходит новинке прошлой недели — "Герою СамСаму". На третью же ступень пьедестала взлетает "Легендарное ограбление". За семь дней новинка прибавила шесть позиций.

Старожилы рейтинга, увы, продолжают опускаться всё ниже и ниже. Сначала "Соник" опустился на четвёртую строчку, на прошлой неделе мы его засекли на седьмом месте, а на этой — блокбастер припарковался уже на девятое. Меж тем картина про сверхзвукового ежа из одноимённой игры для SEGA бьёт все рекорды по пребыванию в COWINK-20 — 15 недель!

Неважно себя чувствует и "Основатель". Байопик про главного человека в истории "Макдоналдса" тоже продолжает падать вниз. За неделю фильм опустился с 11-й строчки на 18-ю. Вероятно, это последний раз, когда мы видим проект в основном составе.

Что по новинкам? На 13-м месте дебютирует сербская(!) фантастика с невдохновляющей завязкой. Год 2148-й. Космонавта отправляют на альфа Центавра, а в напарницы ему записывают андроида в женском обличии. Разумеется, проведя с говорящей железякой наедине годы, у человека начинает ехать крыша: он влюбляется в андроида и ждёт, когда же он ответит ему взаимностью.

Балканы на этой неделе жгут. Другая новинка — "Доза счастья" — тоже из этого региона. Точнее, из Болгарии. Как несложно догадаться, "Доза счастья" — фильм про жизнь, разрушенную наркотиками. В центре рассказа — 22-летняя девушка Веселе. У неё есть маленькая дочь, которой она желает всего самого наилучшего. А ещё у Веселе есть героиновая зависимость. Метаниям между двумя страстями и посвящена картина.

Переходим к неудачникам. За последнюю неделю из чарта выбыло пять фильмов. Больше остальных жалко "Пушистых мошенников". Мультфильм про лесных жителей влетел в рейтинг с серьёзной заявкой и продержался пять недель, три из которых прошли на 5-й строчке.

Остальные выбывшие изначально показались нам случайными гостями. Посему больших надежд мы на них не возлагали. Под остальными мы подразумеваем "Ночного портье", "Бегущих в лабиринте", "Чёрные воды" и "Убийство по открыткам".