От Высоцкого и Цоя до Децла и Энди Картрайта. Российские музыканты, которые умерли молодыми

История с трагической гибелью рэпера Энди Картрайта и расчленением его тела супругой шокировало всех. 29-летний исполнитель умер внезапно и дополнил траурный список звёзд музыки, которые умерли совсем не пожилыми людьми. Мы составили список самых известных советских и российских музыкантов, которые ушли, как многим кажется, в расцвете сил и на взлёте карьеры.