История с трагической гибелью рэпера Энди Картрайта и расчленением его тела супругой шокировало всех. 29-летний исполнитель умер внезапно и дополнил траурный список звёзд музыки, которые умерли совсем не пожилыми людьми. Мы составили список самых известных советских и российских музыкантов, которые ушли, как многим кажется, в расцвете сил и на взлёте карьеры.
От Высоцкого и Цоя до Децла и Энди Картрайта. Российские музыканты, которые умерли молодыми
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Коллаж © LIFE Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Сергей Метелица © Фотохроника ТАСС / Чумичев Александр, Шогин Александр © ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов © VK / Энди Картрайт
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