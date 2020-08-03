Серийный выпуск первого российского электромобиля планируют начать в конце 2020 года

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в конце текущего года на заводе в Тольятти. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
— Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом, — отметил Мантуров.
Стала известна стоимость нового российского электромобиляНебольшая машина в базовой комплектации будет обладать запасом в 200 километров хода.
При этом производитель уже получил код WMI, который определяет его статус, а сертификация электрокара завершена на 70%. Также было произведено несколько предсерийных образцов. Кроме того, глава ведомства не исключает возможности экспорта автомобиля Zetta.