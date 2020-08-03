Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Серийный выпуск первого российского электромобиля планируют начать в конце 2020 года

Не исключается также возможность экспорта отечественных машин.

71

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в конце текущего года на заводе в Тольятти. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом, — отметил Мантуров.

Стала известна стоимость нового российского электромобиля

Небольшая машина в базовой комплектации будет обладать запасом в 200 километров хода.

При этом производитель уже получил код WMI, который определяет его статус, а сертификация электрокара завершена на 70%. Также было произведено несколько предсерийных образцов. Кроме того, глава ведомства не исключает возможности экспорта автомобиля Zetta.

Выбор редакции

Loading...