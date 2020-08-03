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Два человека погибли в ДТП с иномаркой в Кемеровской области

Водитель автомобиля не справился с управлением на повороте, врезался в знак и съехал в кювет.

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Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

В результате ДТП с участием автомобиля Nissan Terrano в Кемеровской области погибло два человека, ещё два пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

По версии правоохранителей, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте, врезался в знак и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Погибшими оказались находившийся за рулём 61-летний мужчина и его 41-летняя дочь. Пострадали 16-летний подросток и 60-летняя женщина. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение региона.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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