Два человека погибли в ДТП с иномаркой в Кемеровской области

В результате ДТП с участием автомобиля Nissan Terrano в Кемеровской области погибло два человека, ещё два пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ .

По версии правоохранителей, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте, врезался в знак и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Погибшими оказались находившийся за рулём 61-летний мужчина и его 41-летняя дочь. Пострадали 16-летний подросток и 60-летняя женщина. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение региона.