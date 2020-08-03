Битва не за горами. Для чего США готовятся к военным действиям в Черноморском регионе

Когда очередной пентагоновский генерал, прибалтийский или украинский политик начинают рассказывать об угрозе со стороны России, которая якобы планирует захватить Прибалтику или Украину, следует понимать, что кусты, тень от которых так пугает этот контингент, НАТО давно высаживало и они превратились в лес, за которым мало что видно простому западному обывателю.

Ровно с тех пор, как прибалтийские страны вошли в состав альянса и приблизили "площадки подскока и подлёта" к стратегическим объектам в России на недопустимо опасную близость, Украина начала в волнении бегать по европейской площадке за "солнечным зайчиком" (НАТО).

Игра продолжилась, с другой стороны, активным вовлечением Украины в орбиту влияния США, особенно после госпереворота в 2014 году в Киеве, когда страна оказалась разделена гражданской войной, которую почему-то называли "антитеррористической операцией". С этих пор на территорию Украины регулярно поставляются и биолаборатории, и военные инструкторы из США, Польши и других стран альянса, и регулярное военное финансирование.

И как прикажете России реагировать в такой непростой обстановке? Конечно, выстраивать военную инфраструктуру для защиты, ведь перманентные учения у границ России никто не отменит. Идут они фактически постоянно: заканчиваются одни, тут же начинаются другие, достаточно посмотреть планы-графики, воссоздавая тревожную атмосферу конца 1930-х — начала 1940-х годов ХХ столетия.

Здесь же становятся понятны и опасения наших "западных партнёров". Тогда Советский Союз в предчувствии масштабного военного столкновения с вермахтом работал как раз над увеличением дистанции безопасности вглубь от западных границ. Только в нашем случае инициатива тактического приближения к стратегическим объектам на территории России принадлежит исключительно НАТО, аффилированные с которым политики упорно пытаются телегу впереди лошади поставить.

Видимо, ощущая себя в какой-то степени наследниками вермахта и строя планы на российский юг, север и даже восток (планы публичны, регулярно озвучиваются), наши "западные партнёры" отдают себе отчёт и в том, что российская сторона, прекрасно осведомлённая об этих устремлениях, рассчитывает уже своё тактическое региональное позиционирование таким образом, чтобы максимально обезопасить свои территории в случае экспансии извне. Страны НАТО не могут не ощущать кожей, что ответ на каждый вызов или реализован, или подготовлен к реализации.

Так что, с одной стороны, для генералов и политиков коллективного Запада это знаменитые "слабоумие и отвага", а с другой стороны, аналитики их спецслужб настаивают, что Россия, исходя из своей богатой на войны истории, в принципе обладает серьёзным запасом политического терпения, который позволяет "лаять" на неё (но не кусать) достаточно долго. Так что, думаю, ребята решают тактические задачи завышения своей политической самооценки для внутренней аудитории, но к реальному боевому столкновению с ядерной державой они не готовы.

В 1990-х годах они ещё боялись тени СССР, а сейчас начинают осознавать качественные изменения в военном потенциале России. Время, когда они могли атаковать, по сути, безнаказанно, действительно прошло: Запад пропустил его в конце 1990-х — начале 2010-х годов, отвлекаясь на псевдовоенную риторику и рассказы о том, какие они молодцы в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.