Ласковый кровопийца. Чем страшен новый вид клопов, обитающий в ваших постелях

Новый для России вид клопов атакует наши постели. Причём делают паразиты это самым коварным образом — пока мы спим. Роспотребнадзор рассказал, что эти клопы в европейской части нашей страны раньше не встречались и характерны больше для стран с тёплым климатом. Но теперь они распространились и у нас.

Чаще всего эти клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью. Они даже могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или розетки, поэтому, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, есть риск распространения по всему дому. Живут они преимущественно в коврах, складках постельного белья на кровати или в стыках обоев. Обнаружить их из-за размера не так просто. Как и любые паразиты, человеку приносят они только несчастье. Когда мы спим, клопы забираются в постель и сосут кровь. Но делают они это настолько безболезненно, что мы даже не чувствуем. А ведь они могут быть переносчиками заразы и передать болезнь нам. Так что, если вы замечаете после сна следы небольших укусов, покраснения или зуд, присмотритесь к своей кровати. А представители нового для России вида тропических клопов могут нападать на человека и днём.