В отпуск за границу. В какие страны уже можно поехать россиянам

Россияне уже могут слетать на отдых в одиннадцать стран. Правда, условия для въезда везде разные. Пандемия коронавируса медленно отступает из России, и страны постепенно открывают свои границы. Многие государства при этом не спешат встречать туристов и лишь заявляют о скором открытии.
Стоит помнить, что, хоть Росавиация и сняла запрет на международные перелёты, запрет на международные железнодорожные поездки действует до осени. В инфографике мы подготовили список стран, которые открыли или намереваются открыть границы для наших путешественников.