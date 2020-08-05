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В отпуск за границу. В какие страны уже можно поехать россиянам

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Фото © Shutterstock

Россияне уже могут слетать на отдых в одиннадцать стран. Правда, условия для въезда везде разные. Пандемия коронавируса медленно отступает из России, и страны постепенно открывают свои границы. Многие государства при этом не спешат встречать туристов и лишь заявляют о скором открытии.

Стоит помнить, что, хоть Росавиация и сняла запрет на международные перелёты, запрет на международные железнодорожные поездки действует до осени. В инфографике мы подготовили список стран, которые открыли или намереваются открыть границы для наших путешественников.

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