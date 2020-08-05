В отпуск за границу. В какие страны уже можно поехать россиянам

Россияне уже могут слетать на отдых в одиннадцать стран. Правда, условия для въезда везде разные. Пандемия коронавируса медленно отступает из России, и страны постепенно открывают свои границы. Многие государства при этом не спешат встречать туристов и лишь заявляют о скором открытии.