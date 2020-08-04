Операция "Улыбка". Почему в Воронежской области не разрешают сносить "памятник неизвестному фашисту"

Синдром мальчика Коли, который в бундестаге глубоко сожалел о гибели в советском плену немецкого солдата, участвовавшего в Сталинградской битве на стороне вермахта, можно обнаружить не только в Уренгое, но и в других уголках нашей родины. В 2003 году после долгих лет сотрудничества местной администрации с некоей милитаристской итальянской ассоциацией в городе Россошь Воронежской области был установлен памятный знак военнослужащим из элитного Альпийского корпуса времён фашистской Италии — одного из главных союзников гитлеровской Германии. Общественность, которая сразу же начала борьбу за снос знака, назвала его памятником неизвестному фашисту.

Кроме того, на месте бывшего штаба Альпийского корпуса итальянские спонсоры построили детский сад с милым названием "Улыбка". И то и другое сооружение должны были символизировать примирение между потомками итальянских оккупантов и тех, кто находился под их пятой в годы войны. Инициативная группа жителей Россоши считает такое примирение принципиально невозможным, поскольку свидетельства о зверствах итальянцев и спустя многие годы вызывают ужас и омерзение. В архивах Воронежской области есть многочисленные документы о том, как "развлекались" альпийские стрелки.

Сохранился список расстрелянных фашистами в период их отступления, где фигурирует двенадцать фамилий мирных жителей села Ольховатка. Среди зверски замученных есть дети, самому младшему — два года. Комиссия установила, что убийства мирных жителей проводились по указанию начальника жандармского управления Альпийского корпуса Андильфо Биндо, начальника зоны полковника Маркони, начальника штаба полковника Волинари, начальника гарнизона подполковника Антона Исальвети и начальника по гражданским делам полковника Франческо Боллесте. Таких массовых расстрелов итальянскими фашистами зафиксирован не один десяток в близлежащих сёлах.

Сам памятный знак представляет собой отлитую из стали стилизованную шляпу альпийского стрелка, установленную на постаменте. Внутри первое время находились костные останки итальянских военнослужащих, которые были выкопаны из могил на кладбище, сохранившемся со времён войны. Но после серии сюжетов на федеральных телеканалах, которые появились благодаря инициативной группе горожан, местные чиновники в панике извлекли часть останков. Ветераны Альпийского корпуса приезжали в Россошь на десятилетие детсада "Улыбка" почтить память погибших боевых товарищей и даже провели шествие по городу в традиционной форме стрелков Альпийского корпуса.

Если мальчик Коля всего лишь сожалел о смерти юного нациста, то россошанские власти, по сути, позволили состояться целому ряду мероприятий, в ходе которых была не просто увековечена память итальянских фашистов. Ассоциация альпийских стрелков, с которой так крепко сдружились местные чиновники, считает своих ветеранов героями, что, собственно, прежде всего заложено во всех её инициативах в Россоши. Стоит сказать, что в Италии вышла книга с красноречивым названием "Мы вернёмся в Россошь. Операция "Улыбка". То есть речь идёт не о протянутой руке дружбы, а об операции по возвращению.

Инициативная группа обратилась и в суд, и в прокуратуру, однако результат оказался прямо противоположным ожидаемому. Прокурор Воронежской области в своём ответе россошанским общественникам постановил: "шляпа оккупанта" останется на своём месте, "оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется". Господину прокурору стоило бы обратить внимание на то, что не так давно в Конституции РФ появилась поправка, в которой говорится: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".