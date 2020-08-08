Мама мучилась от похмелья, которое в итоге оказалось опухолью мозга размером с мяч для гольфа

38-летняя Лиззи Паркер впервые почувствовала сильную головную боль в апреле прошлого года во время бурной ночи. Сначала женщина подумала, что возраст берёт свое и это уже похмелье. Однако с тех пор мигрени становились лишь сильнее. Спустя несколько недель, когда боль стала невыносимой, она всё-таки обратилась к врачу.

Врачи предположили, что это произошло из-за стресса. Мне назначили лекарство от мигрени, которое не оказало никакого воздействия. Но через три недели я всё ещё чувствовала себя ужасно и начала невнятно говорить на работе — пришлось делать анализы крови. <...> Потом я попала в неотложку из-за стреляющих болей в голове. Тогда мне сделали компьютерную томографию Лиззи Паркер

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Именно тогда в моей голове обнаружили большую опухоль, и спустя уже несколько часов МРТ подтвердила, что это глиобластома 4-й стадии — один из самых агрессивных типов, устойчивый ко всем видам лечения Лиззи Паркер

Лиззи была в шоке, когда после всех анализов и тестов врачи выяснили, что у пациентки опухоль мозга 4-й стадии, которая к тому моменту была уже размером c мячик для гольфа.Тогда врачи чуть было не поставили на девушке крест — ведь, по прогнозам, жить ей оставалось всего полгода, максимум год. Но вот прошло уже полтора, и Паркер всё ещё с нами. За это время она полностью изменила свою жизнь и перенесла три операции на головном мозге.

Лиззи решила пересмотреть свой рацион перед операцией и перешла на строгую низкоуглеводную диету. 80 процентов пищи обязательно богато питательными веществами, а значит, никакого фастфуда, сахара и полуфабрикатов. Вместо этого женщина выбрала продукты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, которые помогают клеткам восстанавливаться, уменьшают воспаление и уравновешивают уровень глюкозы в крови — как раз то, что было просто необходимо Паркер.

Никогда не поздно начать питаться здорово. Конечно, моя диета не излечит опухоль, но поможет остановить её рост, и я смогу в конечном итоге пережить эту болезнь, этого паразита в моём мозгу Лиззи Паркер