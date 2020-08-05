Смартфоны Samsung и компьютеры Windows снова скопируют Apple. 5 выводов после презентации Galaxy Note 20

Вот и закончилась презентация Samsung. Компания представила ряд устройств и рассказала о дальнейших планах развития. Информации достаточно, чтобы сделать выводы и сопоставить её с конкурентами вроде Apple и Huawei. Лайф разобрался в приоритетах корейцев на рынке смартфонов, планшетов и носимой электроники.

Galaxy Note 20 Ultra — заявка на конкурента iPhone 12 Pro

Фактически это альтернатива S20 Ultra — параметры почти те же, просто у него есть стилус, а у той модели нет. И пользователь выбирает в зависимости от того, нужно ли ему перо.

Но если бы мы мыслили рационально. Если посмотреть на продажи смартфонов, то можно увидеть: чем новее устройство, тем лучше оно продаётся. Поэтому логичный шаг — освежить модельный ряд перед презентацией iPhone 12 Pro и Huawei Mate 40 Pro.

Фото © Samsung

Потягается он с ними или нет, покажет только практика. По параметрам он точно не уступит конкурентам: процессор — Exynos 990 с модемом 5G, аккумулятор 4500 мАч, камера с разрешением 108 Мпикс и 50-кратным гибридным зумом, экран 120 Гц.

Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra классные. Но куда так много смартфонов?

Фото © Samsung

Samsung представила ещё два флагманских устройства — Note 20 и Note 20 Ultra. До этого весной она презентовала ещё три — S20, S20+ и S20 Ultra. Теперь у неё пять флагманов.

В среднем и бюджетном классах то же самое — она выпускает устройства линеек Galaxy A и Galaxy M. Причём в начальном уровне опять же модели компании конкурируют друг с другом. Например, Galaxy A21 конкурирует с Galaxy M21. И это не считая прошлогодних устройств, которые всё ещё продаются.

Представьте покупателя, который открывает интернет-магазин раз в три года, не следит за трендами и поэтому не знает, на какие характеристики обратить внимание. Даже если человек лоялен к бренду, он смотрит на ассортимент Samsung, его глаза расплываются, и он боится останавливаться на конкретной модели, потому что у каждой есть как минимум одна альтернатива.

Фото © Samsung

S20 Ultra или Note 20 Ultra? S20+ или Note 20? А что умеет S20? Для бюджетников это нормально, компании стабильно обновляют линейки там раз в полгода, но Samsung развела путаницу даже во флагманском уровне. И теперь у неё нет оптимального смартфона для массового пользователя.

У Apple всё просто: iPhone 11 — выбор по умолчанию, 11 Pro и 11 Pro Max — для тех, у кого есть деньги, а SE — для экономных. А какой флагман Samsung — выбор по умолчанию? И эта неопределённость, очевидно, оттолкнёт фанатов.

Galaxy Buds Live: Samsung не следует Apple, и это правильно

Наушники Galaxy Buds Live прежде всего удивили внешне. Это затычки коричневого глянцевого цвета в форме бобовых плодов.

Фото © Samsung

И оригинальный дизайн — достойный способ выделиться в стремительно развивающейся сфере беспроводных наушников. Всё-таки наушники — это полноценный аксессуар и дополнение к внешнему виду, поэтому здесь он имеет особое значение.

По дизайну они делятся на два типа — как AirPods с хвостиками и как Galaxy Buds без них. Galaxy Buds Live не относятся ни к одному из типов и будут узнаваемы с первого взгляда, а лояльность к бренду и агрессивная реклама сделают их основными конкурентами наушников Apple.

В плане набора возможностей нет сомнений, что Galaxy Buds Live будут одними из лучших. Samsung добавила в них массу датчиков. Они предлагают открытый формфактор без амбушюр и активное шумоподавление — самое редкое сочетание. Так, пользователю будет максимально комфортно — аксессуары изолируют его от звука, а уши не устанут, потому что вакуума не будет.

Samsung и Microsoft гонятся за Apple. Удобная экосистема — цель их коллаборации

Фото © Samsung

На презентации Samsung также появилась Microsoft. В их планах — упростить и усовершенствовать взаимодействие между устройствами.

Интеграция Samsung с Windows 10 откроет доступ к работе с мобильными приложениями прямо на компьютере: пользователь сможет отправлять сообщения, управлять уведомлениями, синхронизировать фото, совершать и принимать звонки прямо с компьютера.

До конца года у пользователей появится возможность запускать несколько мобильных приложений на одном экране компьютера. Samsung Notes синхронизируется с Microsoft OneNote и Outlook, а напоминания — с Microsoft Outlook, To Do и Teams. В общем, компании ориентируются на взаимодействие между устройствами iOS и macOS. Когда можно открыть ссылку на телефоне и продолжить читать на десктопе.

Что ещё показала компания?

Новая раскладушка — анонс анонса. Samsung показала свой третий складной смартфон — Z Fold 2. Диагональ экрана Z Fold 2 в сложенном состоянии — 6,2 дюйма, в открытом — 7,6 дюйма. Устройство будет выпускаться в двух цветах: чёрном и бронзовом. О старте продаж будет объявлено 1 сентября.

Фото © Samsung

Galaxy Watch 3 — смарт-часы с новыми возможностями для тренировок — с трекером фитнес-целей и параметров здоровья пользователя. А именно датчиками для измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ.

Фото © Samsung

Galaxy Tab S7 и Tab S7+ — планшеты-компьютеры. Они сочетают в себе возможности ПК, портативность планшета и тесную интеграцию со смартфоном. Диагонали экранов Tab S7 и Tab S7+ — 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно. Частота обновления — до 120 Гц.