Романтик настолько увлёкся, что предложение руки и сердца пришлось делать в уже сгоревшей квартире

26-летний Альберт Ндреу потратил две недели на то, чтобы организовать идеальное романтическое свидание для себя и своей девушки Валерии Мадевич. Кульминацией вечера должно было стать предложение руки и сердца. Но у судьбы были другие планы, и теперь тот день паре навсегда запомнится крупным пожаром, который чуть не разрушил не только их планы, но и жизнь.

Я хотел сделать что-то от всего сердца, даже если бы всё пошло не так, как планировалось. Я так беспокоился, что в чём-то облажаюсь, но ни разу не подумал, что могу поджечь дом. Зато для нас этот день останется незабываемой историей, которую будет интересно рассказать нашим детям Альберт Ндреу

Надпись из свечей "Выйдешь за меня?". Фото © Twitter / Metropoles

Альберт посчитал, что надпись "Выходи за меня", составленная из сотни свечей на ковре, — хорошая идея. Но свою ошибку молодому человеку удалось осознать очень скоро. Когда он поехал забирать Валерию с работы, он оставил горящее послание без присмотра. Вернувшись домой, парочка увидела совсем не романтичную картину — к тому времени пожар уже уничтожил полквартиры.

Фото © Twitter / Metropoles

Несмотря на то что важный момент прошёл не по плану, это не помешало Альберту воспользоваться моментом и встать на колено среди пепелища. Конечно, Валерия сказала "да". В разговоре с журналистами News.com девушка пошутила, что поняла, что её молодой человек сделал какую-то глупость, как только увидела его около работы с букетом цветов, и, когда они подъехали к дому, её опасения подтвердились.