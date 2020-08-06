Бейрут напомнил о трагедии в Галифаксе: 3 тыс тонн взрывчатки, 4 тыс погибших и 10 тыс раненых

Катастрофа, произошедшая 6 декабря 1917 года в канадском городе Галифаксе, и сейчас поражает своей схожестью с взрывом в Бейруте. Как и в Бейруте, трагедии предшествовала людская беспечность, а взрыв, произошедший в гавани, стал сильнейшим за всю историю применения взрывчатки. Современные эксперты приравнивают его к трём килотоннам тротила или к одной пятой атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Трагедии, подобной этой, Северная Америка ещё не знала.

Хроника событий

Ранним утром 6 декабря в закрытой гавани Галифакса от причала отошёл норвежский пароход "Имо" (Imo), он направлялся из Нидерландов в Нью-Йорк. Там капитан Хаакон Фром должен был принять на борт гуманитарный груз и доставить его в Европу — там всё ещё бушевала Первая мировая война. Собственно, уйти "Имо" должен был ещё вечером, однако на ночь вход в гавань перегораживали сетями против подводных лодок, поэтому отплытие норвежца пришлось отложить на утро.

В это же время в гавань, вопреки довоенным правилам, вошёл французский военный транспорт "Монблан" (Mont-Blanc) вместимостью 3121 тонна. Его трюмы были набиты взрывчаткой: в них находилось 2300 тонн пикриновой кислоты, 35 тонн бензола в бочках, 200 тонн тротила и десять тонн пироксилина. В любое другое время судно оставили бы на внешнем рейде, вдали от города, но сейчас из-за угрозы атаки немецких подлодок "Монблану" было разрешено зайти в гавань Галифакса.

До взрыва: вид с элеватора сахарного завода на север в 1900 году. Фото © Wikipedia

В узком проливе, отделяющем гавань от океана, произошла форменная толчея. Обычно заходящие суда двигались по восточной стороне гавани, а выходящие — по западной. Но перед "Монбланом" в гавань первым прошёл американский торговый пароход "Клара" (Clara), который двигался, вопреки правилам, по западной стороне.

Ему навстречу вышел "Имо", отошедший от причала. Обменявшись сигналами, капитаны решили разойтись правыми бортами, поэтому капитан Imo взял восточнее. Однако тут ему наперерез вышел портовый буксир "Стелла Марис" (Stella Maris), который шёл посередине форватера, и поэтому "Имо" взял ещё восточнее.

«SS Imo», выброшенный на берег в Дартмуте. Фото © wikipedia

В это время по восточной части пролива двигался набитый взрывчаткой "Монблан", который заходил в гавань с правильной, восточной стороны. Лоцману "Монблана" приходилось следить не только за американским пароходом и буксирами, но ещё и за паромами, которые перевозили пассажиров между городами Галифакс и Дартмут, поэтому он заметил "Имо", когда между кораблями оставалось всего около километра.

"Монблан" дал короткий свисток, требуя уступить дорогу, на что с "Имо" ответили двумя свистками, давая понять, что уступать дорогу не будут. "Монблан" застопорил машины и попытался уклониться влево, восточнее, но было поздно. В какой-то момент казалось, что суда разойдутся, ведь их корпусы находились почти параллельно друг другу, но в этот миг капитан на "Имо" по непонятной причине включил машину, собираясь сдать назад, судно развернуло, и оно врезалось носом с "Монбланом".

Удар пришёлся в трюм № 1, в котором находились бочки бензола. От удара несколько ёмкостей разгерметизировались, бензол начал испаряться. Капитан "Имо", не подозревая, что только что обрёк на смерть тысячи людей, сдал назад, освободив нос судна, и отошёл в сторону. Из-за искр, возникших при манёвре, бензол воспламенился. Начался пожар.

Катастрофа

В отличие от всех, кто находился в этот момент в гавани, капитан "Монблана" Айме Медек (Aimé Le Médec) понял, что судно сейчас взлетит на воздух, и отдал приказ эвакуироваться. Дрейфующее судно без экипажа подошло вплотную к одному из пирсов Галифакса. Капитаны других судов, наоборот, кинулись тушить пожар. Современных средств связи не было, никто не предупредил их об опасном грузе. Многие жители Галифакса следили за происходящим из окон.

Фото © wikipedia

Какое-то время безуспешно сбить пламя пытался капитан буксира "Стелла Марис", затем к "Монблану" подошли китобойное судно "Хайфлайер" (Highflyer) и паровой катер "Ниоб" (Niobe) — их капитаны решили оттащить "Монблан" от пирса, но не успели.

В 9:30 "Монблан" взорвался. Ударная волна в мгновение ока полностью обнажила дно гавани, а затем обрушилась на город. Каменные здания сахарного завода, стоявшего у пирса, были обращены в руины, почти все рабочие фабрики погибли под обломками. На фабрике тканей в полутора километрах от эпицентра обрушились перекрытия и вспыхнул пожар. На железнодорожной станции Ричмонд было в мгновение ока убито 55 сотрудников и сметено с путей 500 вагонов.

Все здания в радиусе 2,6 километра были разрушены или сильно повреждены. В уцелевших домах были выбиты стёкла, и люди пострадали от осколков, многие ослепли. Вслед за ударной волной на город обрушилось цунами высотой в 18 метров.

Единственный выживший пожарный Билли Уэллс вспоминал, что Галифакс являл собой "ужасное зрелище": "Мертвецы свешивались из окон, иным оторвало головы, других забросило на телеграфные провода". Но и это было не всё: несколько дней в городе бушевали пожары, и те, кто выжил, сгорели, задохнулись в дыму или замерзли насмерть — на следующий день над городом начался снежный буран и температура упала.

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Пароход "Имо" выбросило взрывной волной на берег. От "Монблана" остались лишь искорёженные детали. И немудрено — в эпицентре взрыва температура достигала пяти тысяч градусов. Искорёженный ствол пушки с французского судна был найден в пяти километрах от пирса, а 100-килограммовый кусок шпангоута — в 19 километрах от гавани.

Последствия

Всего в катастрофе погибло 1963 человека, без вести пропало две тысячи человек, девять тысяч человек были ранены, из них 41 — полностью ослеп. Из 500 учеников в школах города выжило 11. Была полностью смыта деревня индейцев-микмаков, стоявшая на берегу залива Бэдфор. Взрыв разрушил 1630 домов и повредил 12 тысяч зданий. Ущерб составил 35 миллионов канадских долларов, промышленность города была уничтожена.

Жертв могло быть больше, если бы диспетчер железной дороги Патрик Коулмен не остановил пассажирский поезд, который должен был прибыть на вокзал Галифакса. Он спас 300 человек, но сам погиб при взрыве. Дым от взрыва поднялся на высоту в четыре километра, а звук был слышен за сотни миль. Поэтому спасательная операция началась буквально через несколько часов — из ближайших городов к Галифаксу пошли поезда с медикаментами. К вечеру военные стали разбирать обломки зданий.

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Долгое время считали, что катастрофа стала итогом германской диверсии, и в Галифаксе сгоряча арестовали всех немцев и даже норвежцев. Однако расследование позволило сделать вывод, что всё дело в человеческом факторе.

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Суд над капитанами кораблей длился почти год, в результате вся вина была возложена на капитана "Монблана" Айме Медека, на лоцмана Френсиса Маки (Francis Mackey) и канадского офицера Эвана Уатта (Evan Wyatt), который отвечал за пропускной режим в порту.