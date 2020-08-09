SOS на песке. Как выживают на необитаемом острове

На островах в Микронезии можно продержаться с неделю. Проверено.

Теоретически есть огромное количество возможностей почувствовать себя Робинзоном: согласно накопленным данным человечества по географии, в мире примерно полмиллиона островов, и большинство из них необитаемые. Постоянное население имеется лишь на 2%. Другой вопрос — удастся ли там выжить. Так вот, знающие люди советуют попадать на необитаемые острова в Тихом океане — сравнительно тепло, фрукты опять же. Из этих соображений Микронезия выглядит идеальной.

По сей причине много-много лет назад некоторые острова этой удивительной части света сделали обитаемыми. Например, коралловый остров Пулап по площади от силы пару квадратных километров, тем не менее там обосновался целый посёлок на тысячу с лишним жителей, административно он относится к одному из четырёх федеративных штатов Микронезии. Причём самому густонаселённому. Занимаются там люди рыболовством и сельским хозяйством.

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А в 43 километрах есть ещё один похожий остров, только побольше, — Пулават. 3,4 квадратных км. Там целых три посёлка и даже есть собственная радиостанция, что, надо сказать, очень правильно. Поэтому, в общем-то, не представляется чем-то из ряда вон выходящим перемещение людей между островами.

Трое в лодке

Зачем именно трое с Пулапа отправились в Пулават несколько дней назад, правда, не уточняется. Известно только, что они поплыли на 7-метровой моторной лодке, благополучно добрались в Пулават, а через какое-то время отчалили обратно к дому 29 июля. Тут-то их и настигла робинзонада: они сбились с курса, а пока блуждали по океанским просторам, закончилось топливо. В конце концов удалось добраться до острова Пайкелот аж в 190 километрах от Пулавата. И ситуация такова, что этот остров — совершенно пустынный. Точнее, островок — 450 метров в длину. Он известен мореплавателям уже две сотни лет, но поселиться там так никто и не надумал — маловат, вероятно. Туда разве что время от времени приезжают поохотиться на черепах — они там гнездятся.

Можно предположить, что при наличии лодки ситуация оказалась не столь критической, как могла бы быть: всё-таки с собой должны были быть какие-то необходимые вещи. Хоть сколько-нибудь питьевой воды. Но даже при этом вопрос заключался в том, когда и как их найдут. На поиски отправили вертолёт с базы ВВС США на острове Гуам и австралийский военный корабль. Сигнал им поступил 31-го числа. И лишь в конце следующего дня поисков пропавших удалось обнаружить. И произошло это, можно сказать, совершенно случайно — пилот уже было собрался разворачиваться назад в сторону базы.

Мы завершали наши поиски и развернулись, чтобы уйти от сильного ливня, и вот тогда мы посмотрели вниз и увидели остров, мы решили его проверить и тогда заметили слово SOS и лодку рядом с ним на пляже Джейсон Палмейра-Йен Пилот вертолёта ВВС США

Судя по опубликованным снимкам, похоже, что огромные буквы слова SOS выложили на песке пальмовыми ветками и листьями.

Вероятно, это уже достаточно известный микронезийцам способ передачи сигнала бедствия, причём неоднократно проверенный. К примеру, в 2016 году он помог два раза. Сначала в апреле трём людям, кстати, они опять-таки были с Пулапа, только им повезло куда меньше: лодка разбилась посреди океана, и они всю ночь вплавь добирались до ближайшей суши. Ею оказался расположенный по соседству остров Фанадик. Вместе с Пулапом и ещё одним островом, Таматам, они составляют целый коралловый атолл, это такое созданное природой возвышение в виде кольца, внутри которого лагуна. Наедине с природой пришлось прожить, как и в этот раз, три дня, только с существенной разницей — не было лодки, то есть в чём до берега добрались, то при себе и было. К счастью, они были в спасательных жилетах, пригодился их яркий цвет: размахивали ими, чтобы привлечь к себе внимание. Но это не помогло бы без спасательной надписи на песке HELP.

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А в августе супружеская пара целых восемь дней ждала спасения. Обоим было за 50 лет. Кораблекрушение их застало по пути к острову Таматам, а попали в совершенно другой атолл. И надо сказать, что в данном случае спасло не слово SOS, хотя они его тоже написали. Но сначала поисковое судно заметило на острове огни.

Школа выживания

Слово мы напишем, это не проблема. Но остаются следующие вопросы: питьевая вода, огонь, еда, убежище.

Вода. На острове посреди океана её надо опреснять. Хорошо бы ёмкость какую-нибудь иметь. На видео внизу показано, как справиться с этой задачей при наличии пластиковой бутылки: надо чем-то острым (в кадре человек воспользовался крышкой от мобильного телефона) разрезать её и загнуть внутрь края той половины бутылки, которая с пробкой. В другую половину надо налить морской воды, а сверху накрыть половинкой с загнутыми краями. И оставить на несколько часов. Под солнцем вода будет испаряться, конденсироваться на стенках бутылки и стекать в загнутые края. Накопится на два-три глотка. Шанс не умереть от жажды.

Трудная очень задача, вообще-то. То есть если нет бутылки, значит, нужен какой-нибудь пакет полиэтиленовый. Плюс надо исхитриться соорудить две миски, побольше и поменьше. В большую наливаем морскую воду, ставим в неё маленькую и накрываем пакетом так, чтобы он был достаточно туго натянут по краям большой миски. И сверху посередине пакета кладём камень небольшой. Вода конденсируется на внутренней поверхности пакета, стекает к середине (под камнем) и капля за каплей льётся в маленькую ёмкость.

Вот если бы дождь пошёл, можно было бы водички собрать во всех этих мисках и пакетах.

Теперь разберёмся с огнём. Вот, к примеру, такой способ. А кеды утонули? Если хоть один есть, вынимайте шнурок. Так. Сухая коряга, травы сухой, одна сухая ветка и ещё одна свежая, которая хорошо гнётся. Берём свежую и наматываем шнурок. Лук получается. Как у князя Гвидона (смайлик). В коряге углубление надо расковырять и туда положить сухой травы или что-то подобное. Для распала. А теперь смотрите, что он делает.

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Главное — когда появится дым, суметь раздуть это всё и добиться-таки открытого огня.

Отдыхать некогда — неплохо бы что-то съесть. Программа-максимум — расправиться с парой фруктов. Надо сказать, это не так просто без колющих или режущих предметов. А дальше — наломать веток и постелить под деревом (спальное место). Если большие листья развесить на ветвях, получится наподобие крыши на случай дождя.

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