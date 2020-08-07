Короткий триумф. Тайна гибели Михаила Евдокимова

Гибель популярного артиста и губернатора, произошедшая на фоне затяжного конфликта с местными элитами, породила массу слухов. До сих пор многим смерть Евдокимова кажется неслучайной.

7 августа 2005 года в дорожно-транспортном происшествии погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. За полтора года до этого популярнейший артист неожиданно для всех выиграл выборы у себя на родине, одолев маститого соперника. Однако приходу популярного, но не слишком опытного политика были рады далеко не все. 16 месяцев у власти принесли Евдокимову немало влиятельных недоброжелателей, поэтому неудивительно, что трагическая смерть губернатора на втором году правления сразу же обросла слухами.

Шутки в сторону

В апреле 2004 года в Алтайском крае должны были состояться очередные выборы губернатора. Абсолютно очевидным победителем этой гонки с самого начала считался Александр Суриков — действующий глава региона, с конца 80-х годов входивший в номенклатурную элиту края.

Александр Суриков. Фото © ТАСС / Богданов Олег

Когда Михаил Евдокимов за несколько месяцев до выборов объявил о своём намерении побороться за кресло губернатора, этот шаг был воспринят с юмором. Мало кто верил, что артист, хоть и популярный, но совершенно не имеющий опыта и связей, сможет одолеть зубра региональной политики. Оппонент Евдокимова был настолько уверен в победе, что практически не вёл активной избирательной кампании.

Евдокимов, напротив, подготовился основательно. Взяв в команду профессиональных политтехнологов и выдвинув лозунг "Шутки в сторону", артист включился в борьбу. В первом туре Суриков набрал 47,4% голосов, опередив Евдокимова на 8%. Для победы в первом туре он должен был набрать 50% голосов, но именно эти голоса отобрал однофамилец губернатора, получивший 2,8%.

Суриков попытался мобилизовать все силы на второй тур, развернув кампанию против конкурента, которого он обвинял в том, что тот намерен привести за собой "московских олигархов", которые скупят весь край. Однако это не помогло, во втором туре победу одержал Евдокимов, набравший на 3% больше голосов.

Победа артиста стала неожиданностью для всех. За несколько месяцев до этого губернатором Калифорнии стал актёр Арнольд Шварценеггер, одни СМИ сразу же прозвали нового алтайского губернатора "русским Шварценеггером", другие без тени иронии называли "народным губернатором".

Короткий триумф

Но мало было просто победить на выборах. Нужно было ещё и удержаться у власти. Евдокимов имел популярность и харизму, его узнавали, а образ простого мужика из народа, который пошёл во власть, чтобы заступиться за маленьких людей, пришёлся по душе многим избирателям. Но вот для алтайских элит он был чужаком во всех смыслах.

Он не был выходцем из номенклатуры, не знал правил игры, тонкостей общения с чиновниками, местный бизнес, выстроивший связи с политической элитой, опасался передела рынков. Словом, Евдокимова в Алтайском крае не ждали. Своей команды у него не было, опереться было не на кого. Местные управленцы в основном играли в команде его противника, поэтому Евдокимову неизбежно приходилось приводить людей из других регионов, что ещё больше ухудшало отношение к нему со стороны элит, которые традиционно не любят назначенцев из других краёв. Кроме того, прежний губернатор хоть и проиграл выборы, но сохранил своих сторонников в краевом законодательном собрании, где они имели абсолютное большинство.

Михаил Евдокимов, победивший на выборах губернатора Алтайского края, и председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук (слева направо) на торжественной церемонии вступления в должность. Фото © ТАСС / Богданов Олег

Евдокимов пробыл у власти всего 16 месяцев. И практически всё это время ушло на борьбу губернатора и заксобрания. Глава региона пытался найти надёжных и квалифицированных людей, на которых он мог опереться. Действовать приходилось методом проб и ошибок, что порождало кадровую чехарду. А заксобрание регулярно вставляло палки в колёса почти всем губернаторским начинаниям.

Евдокимов, не имевший политического опыта, почти в одиночку боролся с региональными элитами и безнадёжно проигрывал в этой схватке. В марте 2005 года, через 11 месяцев после его победы, краевой парламент абсолютным большинством голосов выразил губернатору недоверие. Против Евдокимова взбунтовались главы районов и мэры городов, публично призвавшие его к отставке. Их поддержали и лидеры почти всех политических партий региона. В крае разразился серьёзный политический кризис.

Гибель

Утром 7 августа 2005 года автомобиль "Мерседес", в котором ехал Евдокимов, попал в ДТП на трассе М52 (ныне Р256). Авария произошла на участке дороги в нескольких десятках километров от города Бийска.

Фото © ТАСС / Богданов Олег

Согласно официальной версии, машина губернатора, двигавшаяся со скоростью около 150–200 километров в час, пошла на обгон "Волги". Однако перестроиться в свою полосу водитель не успел, поэтому перед перекрёстком пошёл на обгон впереди идущей "тойоты". Но на перекрёстке "тойота" начала поворачивать влево. Водитель губернатора, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль, направив машину в кювет. Скорость движения была так высока, что "мерседес" буквально влетел в дерево, не касаясь земли.

Сидевшие впереди водитель и охранник губернатора погибли на месте, как и находившийся сзади Евдокимов. Супруга губернатора оказалась единственным выжившим пассажиром машины. Она получила переломы ног и рёбер, но непосредственной угрозы её жизни не было. От удара машина была настолько деформирована, что у спасателей ушло несколько часов на то, чтобы извлечь тела погибших.

Слухи

Сразу же после гибели Евдокимова пошли слухи о том, что она была неслучайной. Администрация края даже вынуждена была выпускать пресс-релизы, в которых людей уверяли в том, что смерть губернатора — несчастный случай, а вовсе не следствие чьих-то козней. Однако это не помогло, и обычные избиратели и даже некоторые люди из окружения артиста-губернатора были уверены, что в этом деле не всё чисто.

Сторонники версии о заговоре против губернатора указывали на несколько важных моментов. Во-первых, у Евдокимова было множество недоброжелателей. Новый губернатор за год с небольшим так и не нашёл общий язык ни с политической элитой, ни с местным бизнесом. Отношения администрации губернатора и краевого парламента можно было описать только одним словом — война.

Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (на втором плане) покидает зал заседаний Законодательного собрания Алтайского края в знак несогласия с депутатами, которые решили выразить ему вотум недоверия. На первом плане — председатель парламента Алтайского края Александр Назарчук. Фото © ТАСС / Богданов Олег

Во-вторых, окружение Евдокимова винило главу УМВД РФ по Алтайскому краю в том, что он из-за личного конфликта с главой региона за полторы недели до аварии лишил губернаторский автомобиль сопровождения ГИБДД. Между тем наличие подобного эскорта могло предотвратить ДТП. В милиции, однако, отмежевались от ответственности, пояснив, что выделение автомобилей — это право, а не обязанность. Губернаторы могут ходатайствовать о выделении машин, но милицейское руководство не обязано выполнять каждую такую просьбу, вдобавок заявок от Евдокимова перед этой поездкой, по их словам, не приходило. Правда, вскоре после ДТП начальник краевого УМВД РФ был уволен со своего поста.

В-третьих, сторонники этой версии указывали на то, что от общественности могли быть скрыты некоторые существенные обстоятельства ДТП. Так, большую популярность получила версия о некоем автомобиле иностранного производства, который якобы выехал на полосу встречного движения. Именно он и спровоцировал ДТП, а затем скрылся с места аварии. Несмотря на то что никакой неустановленной машины в материалах дела не нашлось, сторонники этой версии ссылались на опыт Новосибирской области. Там на протяжении нескольких дней после ДТП сотрудники ГИБДД останавливали и проверяли все автомобили иностранного производства с алтайскими номерами, настолько популярен был слух о скрывшемся авто (в первые дни после аварии в некоторых публикациях действительно предполагалось, что причиной ДТП могла быть выехавшая на встречную полосу другая машина). Кроме того, они указывают и на тот факт, что рассмотрение дела о гибели губернатора проходило в закрытом режиме и значительная часть его материалов не публиковалась в открытом доступе, несмотря на огромный интерес общественности к нему.

Сторонники политика Евдокимова и поклонники его артистического таланта не верили в официальную версию, пусть она и выглядела достаточно правдоподобной. В конце концов, авария произошла на оживлённом участке трассы, на глазах у свидетелей. Однако Евдокимов за время своего правления нажил столько влиятельных противников, что версия о случайном ДТП не удовлетворяла его сторонников. Позднее появились совсем уж экзотические и невероятные версии про снайпера, который якобы прострелил заднее колесо губернаторской машины, из-за чего она и оказалась в кювете, но это уже откровенные фантазии.

Через две недели после гибели Михаила Евдокимова социологи "Левада-центра" провели опрос об отношении к этому ДТП. 52% опрошенных ответили, что считают гибель губернатора не случайной, и лишь 34% посчитали ДТП обычным несчастным случаем.

Итог

В феврале 2006 года суд признал виновным в ДТП водителя "тойоты" Олега Щербинского и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс и акции автомобилистов в поддержку водителя. Сторона защиты указывала на то, что губернаторское авто двигалось слишком быстро, чтобы водитель успел среагировать на его появление. Кроме того, проблесковый маячок на машине Евдокимова не издавал звуковых сигналов, что могло бы заранее предупредить о появлении машины.

Фото © Kinopoisk

В марте того же года приговор был пересмотрен Алтайским краевым судом. Щербинский был признан невиновным в ДТП и освобождён из СИЗО. Дело о гибели губернатора Алтайского края было закрыто.