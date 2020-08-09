Вы ошибаетесь, считая Samsung Galaxy A51 лучшим. Realme 6 обошёл его по трём параметрам

В ценовом уровне 15–25 тысяч рублей королём считается Samsung Galaxy A51. Это самый популярный смартфон в России. Впрочем, высокие продажи — не столько заслуга устройства, сколько высокая лояльность к бренду. Люди купят что угодно от этой компании. Realme выпустила конкурента этому смартфону.

Дизайн: как все

Realme не устраивает революцию по части дизайна. Если описать смартфон одним словом, лучше всего подойдёт "современный". Он впитал в себя все тренды 2020 года.

Фото © LIFE / Денис Марков

Камера — с вертикально расположенными сенсорами, экран безрамочный и с О-образным вырезом, задняя панель градиентная. Эти элементы есть у большинства мобильных устройств этого года. Единственное, что выделяет смартфон, — подпись Realme в левом нижнем углу спинки.

Параметры корпуса (длина, ширина, толщина) — 162,1 х 74,8 х 8,9 мм, вес — 191 г, диагональ экрана — 6,5 дюйма. Стандартные параметры для 2020 года.

Покрытие корпуса выполнено из пластика, хотя внешне и тактильно он напоминает стекло. Galaxy A51 также сделан из пластика. Минус этого материала — спустя пару месяцев краска слезает. Если носить смартфон без чехла, он быстро потеряет презентабельность.

Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани и совмещён с кнопкой питания. У этого решения есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, датчик не занимает много места на задней панели и его легко найти. Но бывает, нажимаешь на клавишу, чтобы посмотреть уведомления на экране блокировки, — а выходишь на рабочий стол. Приходится опускать шторку — совершать два действия вместо одного.

Экран: 90 Гц, но IPS

Дисплей — главная фишка Realme 6. Это самое доступное устройство с экраном 90 Гц. С увеличенной частотой обновления картинка будет более плавной.

Фото © LIFE / Денис Марков

Противовес — экран IPS. С этой матрицей цвета будут более естественными, но менее насыщенными, чем на AMOLED. Здесь за яркость пикселей отвечает общая матрица, поэтому тёмные цвета передаются менее эффектно. Кроме того, под него не разместишь сканер отпечатка пальца.

Поэтому при выборе между Realme 6 и Galaxy A51 нужно определиться с приоритетом: инновации, но менее эффектная картинка либо изображение с более глубоким чёрным цветом, но менее плавное.

Диагональ экрана — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+. Стандартные параметры для дисплея в нижней границе среднего класса. Яркость высокая, ясным днём картинка видна чётко, закрывать экран рукой не приходится.

Температура экрана регулируется. По умолчанию цвета тёплые, можно сделать их ещё теплее или более холодными. Доступен режим защиты зрения, с которым излучение вредного для глаз ультрафиолета снижается, а вот насыщенность цветов — нет.

Производительность: а ты точно доступный?

В устройстве стоит процессор MediaTek Helio G90T. Чипы не от Qualcomm по дефолту смотрятся вторичными. На деле же это один из лучших чипов среди смартфонов за 15–25 тысяч рублей.

Это предфлагманский процессор, работающий на уровне серии Snapdragon 700. В бенчмарке Antutu с ним Realme 6 набирает 290 582 балла. Мы запустили две популярные и требовательные игры из Google Play — PUBG Mobile и Call of Duty: Mobile. Обе игры воспроизводятся без проблем, корпус не перегревается. PUBG по умолчанию запускается на высоких настройках графики.

Фото © LIFE / Денис Марков

Памяти производитель не пожалел. Объём оперативки — 4 Гб, допустимый минимум. Ёмкость накопителя — 128 Гб в минимальной комплектации, тогда как у Samsung от 64 Гб. Поддерживается карта памяти microSD до 256 Гб.

Автономность высокая. Ёмкость аккумулятора — 4300 мАч. С ним смартфон работает полтора дня без подзарядки при умеренной нагрузке (соцсети, мессенджеры, музыка).

Камера: пользоваться можно

Смартфон получил четыре камеры. Разрешение — 64+8+2+2 Мпикс. Это основной модуль, ультраширокоугольный, датчик глубины и макро.

Фото © LIFE / Денис Марков

Забегая наперёд, скажем: камера не относится ни к плюсам, ни к минусам смартфона. Она работает на минимальном уровне из допустимого, точно не плохо. Но не устраивает революцию и не удивляет возможностями. При этом она лучше, чем у Galaxy A51. Как минимум ультраширокоугольный модуль и ночная съёмка.

х1 зум. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 8

Основной сенсор снимает в одном из двух разрешений — 64 Мпикс или 12 Мпикс. В первом вы получите более детализированное изображение. Увеличьте снимок — и вы увидите, что качество теряется меньше, чем в случае с 12 Мпикс. Эти же снимки легко можно обрезать. Минус этого режима — невозможность регулировать приближение.

Второй минус — так камера пропускает мало света, при недостаточной освещённости качество ниже, чем в 12 Мпикс. В общем, режим 64 Мпикс применим лишь при идеальной освещённости, в остальном разрешение лучше снизить до 12 Мпикс.

Ультраширокоугольный модуль качественный. При переключении на него относительно основного модуля детализация снижается, света становится меньше, но это закономерно для любого ультраширика.

Ночной режим. Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 7

В ночном режиме фото получаются качественными через раз. Цвета естественные, но бывает, что в небе появляется большое количество шумов или резкость оказывается слишком высокой.

Итог: он сильнее Galaxy A51, но есть одно но

Realme 6 — достойная альтернатива Galaxy A51. А в трёх моментах он даже лучше: по частоте обновления экрана, производительности и камере. Устройство стоит 19 990 рублей без акции, как Galaxy A51 на 128 Гб.