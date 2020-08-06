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В России предложили изменить состав автомобильной аптечки. Коронавирус добрался и туда

Прибавить в обязательный комплект могут маски и перчатки. А бинты заменить.

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Фото © ТАСС / Генералов Игорь

Министерство здравоохранения предложило изменить комплектацию обязательной автомобильной аптечки. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Главных предложенных изменений три. Первое — добавить в аптечку две маски медицинские нестерильные трёхслойные из нетканого материала с резинками или с завязками, а также ещё одну пару перчаток. Очевидно, такие условия диктует эпидемия.

Второе — убрать из аптечки бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Их наличие "при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях". А избыток разных бинтов, по мнению Минздрава, "затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации". Мелкие бинты предлагается заменить упаковкой стерильных салфеток и нестерильных бинтов больших размеров.

Опрос показал, сколько россиян берут в отпуск аптечку

Оказалось, что каждый пятый житель страны не берёт с собой в путешествия даже базовый набор лекарств.

Третье изменение — замена рулонного лейкопластыря шириной в сантиметр на двухсантиметровый и более длинный. Это позволит эффективнее закреплять повязки.

Ранее врач рассказала о том, что должно быть в автомобильной аптечке. Противовирусным препаратам там, видимо, не место.

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