В России предложили изменить состав автомобильной аптечки. Коронавирус добрался и туда

Министерство здравоохранения предложило изменить комплектацию обязательной автомобильной аптечки. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Главных предложенных изменений три. Первое — добавить в аптечку две маски медицинские нестерильные трёхслойные из нетканого материала с резинками или с завязками, а также ещё одну пару перчаток. Очевидно, такие условия диктует эпидемия.

Второе — убрать из аптечки бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Их наличие "при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла, поскольку они используются при незначительных повреждениях". А избыток разных бинтов, по мнению Минздрава, "затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации". Мелкие бинты предлагается заменить упаковкой стерильных салфеток и нестерильных бинтов больших размеров.

Третье изменение — замена рулонного лейкопластыря шириной в сантиметр на двухсантиметровый и более длинный. Это позволит эффективнее закреплять повязки.