В России запатентован препарат, способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19

Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало препарат от коронавирусной инфекции, который способен смягчить или вовсе предотвратить цитокиновый шторм, "Лейтрагин". Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.

— После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее был зарегистрирован препарат "Левилимаб". Он предназначен для пациентов с тяжёлым течением болезни, тоже борется с цитокиновым штормом. Это лекарство разработала компания Biocard.

Цитокиновый шторм — это слишком резкий ответ иммунной системы человека на чужака. Начинается неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению тканей организма. Развивается уже на тяжёлых стадиях заболевания. Чаще всего именно в этой фазе больных подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).