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В Ингушетии введён режим контртеррористической операции

Подробности пока не приводятся.

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Фото © ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Режим контртеррористической операции введён в Назрани, Ингушетия. Об этом сообщает оперштаб республики.

Она проводится в селе Сагопши Малгобекского района. Операция началась 6 августа в 22:25.

ФСБ прикрыла в пяти регионах мастерские, где переделывали оружие в боевое

Чего там только не нашли: от пулемётов до гранат.

В конце мая в ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции. Боевиков заблокировали в одной из хозяйственных построек на окраине населённого пункта и предложили сложить оружие. В ответ они открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки оба бандита были ликвидированы.

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