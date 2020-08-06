В Ингушетии введён режим контртеррористической операции

Чего там только не нашли: от пулемётов до гранат.

ФСБ прикрыла в пяти регионах мастерские, где переделывали оружие в боевое Чего там только не нашли: от пулемётов до гранат.

В конце мая в ингушском городе Сунжа ввели режим контртеррористической операции. Боевиков заблокировали в одной из хозяйственных построек на окраине населённого пункта и предложили сложить оружие. В ответ они открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки оба бандита были ликвидированы.