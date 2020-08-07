"Калгари" разгромил "Виннипег" и вышел в 1/8 плей-офф Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Калгари Флэймз" в квалификационном раунде Кубка Стэнли разгромил команду "Виннипег Джетс" и оформил выход в 1/8 плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в Торонто на "Скотиабанк-арене", закончилась уверенной победой "огоньков" — 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Дилон Дьюб (4'), Сэм Беннетт (20'), Шон Монахан (57' пустые ворота) и защитник Расмус Андерссон (58' пустые ворота).
🎵 Bennnnnnny and the Jetssssssss 🎵 pic.twitter.com/eY8ebDfa8c— Calgary Flames (@NHLFlames) August 7, 2020
Таким образом, "Калгари", одержав третью победу в противостоянии с "Виннипегом" (4:1, 2:3, 6:2, 4:0), выигрывает серию со счётом 3-1 и вслед за "Каролиной" выходит в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд
"Виннипег" — "Калгари" — 0:4 (0:2; 0:0; 0:2), счёт в серии 1-3
"Коламбус" — "Торонто" — 4:3 ОТ (0:1; 1:2; 2:0; 1:0), счёт в серии 2-1