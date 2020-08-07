"Калгари" разгромил "Виннипег" и вышел в 1/8 плей-офф Кубка Стэнли

Хоккейный клуб "Калгари Флэймз" в квалификационном раунде Кубка Стэнли разгромил команду "Виннипег Джетс" и оформил выход в 1/8 плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в Торонто на "Скотиабанк-арене", закончилась уверенной победой "огоньков" — 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Дилон Дьюб (4'), Сэм Беннетт (20'), Шон Монахан (57' пустые ворота) и защитник Расмус Андерссон (58' пустые ворота).

Таким образом, "Калгари", одержав третью победу в противостоянии с "Виннипегом" (4:1, 2:3, 6:2, 4:0), выигрывает серию со счётом 3-1 и вслед за "Каролиной" выходит в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли.