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"Калгари" разгромил "Виннипег" и вышел в 1/8 плей-офф Кубка Стэнли

"Огоньки" в четырёх матчах обыграли "Джетс".

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Фото © Twitter / Calgary Flames

Хоккейный клуб "Калгари Флэймз" в квалификационном раунде Кубка Стэнли разгромил команду "Виннипег Джетс" и оформил выход в 1/8 плей-офф турнира. Встреча, прошедшая в Торонто на "Скотиабанк-арене", закончилась уверенной победой "огоньков" — 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Дилон Дьюб (4'), Сэм Беннетт (20'), Шон Монахан (57' пустые ворота) и защитник Расмус Андерссон (58' пустые ворота).

Таким образом, "Калгари", одержав третью победу в противостоянии с "Виннипегом" (4:1, 2:3, 6:2, 4:0), выигрывает серию со счётом 3-1 и вслед за "Каролиной" выходит в основную сетку плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд

"Виннипег" — "Калгари" — 0:4 (0:2; 0:0; 0:2), счёт в серии 1-3

"Коламбус" — "Торонто" — 4:3 ОТ (0:1; 1:2; 2:0; 1:0), счёт в серии 2-1

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