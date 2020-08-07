TikTok почти запретили, кто следующий? Как США и Китай блокируют приложения друг друга

Кажется, музыкальное приложение повторит судьбу Huawei — в течение 45 дней его работа может быть ограничена на территории США. Китай делает то же самое с американскими приложениями. Нас ждут война и массовые блокировки?

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, по которым гражданам США запрещено оформлять сделки и переводить деньги китайским компаниям ByteDance и Tencent, владеющим сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat соответственно.

Указы ещё не вступили в силу, но всё к тому идёт. Они начнут действовать через 45 дней, то есть 20 сентября. Если к этому моменту Microsoft не купит TikTok, сервис будет как минимум частично заблокирован.

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Трамп указал, что приложения угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Это не первая мера. Ранее TikTok запретили использовать сотрудникам военных служб США и Госдепа. Кроме того, Комитет по иностранным инвестициям в США начал расследование в отношении приложения на предмет угрозы той же национальной безопасности.

— Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения, TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, исходящей от другого мобильного приложения, WeChat, – говорится в документе.

Жаба и гадюка

Как ни странно, китайское приложение душат его же методами. Блокировка приложений — излюбленный метод самой Поднебесной. В стране разработан «великий FireWall», благодаря которому большинство иностранных сервисов заблокированы, а для пользования предоставлены местные аналоги. Среди забаненных — Twitter, сервисы Google (YouTube, Gmail, Play Market и прочие), Amazon.

Вот как страны блокируют приложения друг друга:

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США в ответ не блокировала сервисы Китая. Потому что ими банально не пользуются за пределами Поднебесной, они ориентированы на местный рынок. TikTok же ориентирован на международную аудиторию, поэтому правительство США неравнодушно к его деятельности как минимум на территории штатов.

Возможная блокировка TikTok похожа на бан Huawei. Та же причина, тоже конкуренция за аудиторию (музыкальный сервис конкурирует с Instagram, а Huawei — главный поставщик оборудования для вышек 5G и конкурент США). Возможно, это способ задушить конкурента.

Я не смогу пользоваться TikTok?

Сможете. Речь идет только о запрете в США. Приложение потеряет большой рынок, но при этом сможет работать без ограничений на других.