Это другое. Twitter промаркировал государственные СМИ, но отметил далеко не всех

Соцсеть теперь отмечает СМИ, контролируемые правительствами, аккаунты причастных к ним журналистов и ведомств. Только не всех, а тех, кто неугоден США. Лайф изучил аккаунты СМИ с гос. участием.

Соцсеть Twitter начала маркировать СМИ, находящиеся под контролем властей. В шапке профиля и под каждой записью появились метки "Государственное издание" с указанием страны.

Маркировка не единственное решение. Кроме того, твиты этих аккаунтов соцсеть не продвигает через систему рекомендаций. Из российских СМИ соцсеть уже промаркировала LIFE, ТАСС, РИА "Новости", "Вести" и "Вести FM", RT и ряд других изданий.

В аннотации говорится:

— На данный момент метки отображаются в учётных записях "Твиттера" из пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), если эти учётные записи принадлежат правительству и используются для активного участия в геополитике и дипломатии; государственным СМИ; лицам, связанным с государственными СМИ, например редакторам или известным журналистам. В будущем в данную политику будут включены другие страны.

Тем не менее получили метки только российские и китайские медиа. Американские, французские и британские издания с госучастием оказались без неё.