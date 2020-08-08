Агутин и Лепс отказались петь для Батьки. Для кого деньги не пахнут, а кому Родина дороже

8 августа в Белоруссии должна была состояться серия "предвыборных" бесплатных концертов с участием российских звёзд под названием "За Беларусь". Мероприятия намечены на "день тишины" перед голосованием. Но что-то пошло не так. Ожидалось, что российская поп-музыка должна была как-то помочь Лукашенко остаться у власти. Тут можно пошутить, что Батька намеревался бросить в бой для сохранения трона последний батальон тяжёлой артиллерии — Григория Лепса и Леонида Агутина.

Впрочем, в последнее время всё это выглядит совсем не смешно. После провокации с задержанными россиянами стало ясно, что для сохранения власти Лукашенко готов буквально на всё, в том числе и вписываться в непонятные авантюры западных спецслужб.

Вообще, использование российских звёзд для агитации за Лукашенко — давняя традиция. Так, в 2006 году Батька устроил мощную агитационную кампанию, запустив серию концертов с участием поп-звёзд из России и Украины. Выступили, например, Надежда Бабкина и Николай Басков. Белорусская оппозиция уверена, что именно за это он их наградил орденом Франциска Скорины.

Но времена меняются. Белорусская молодёжь, кажется, больше совсем не хочет видеть Лукашенко на троне. Акции протеста приобретают всё более массовый характер. Отмена митингов оппозиционных кандидатов, задержания и аресты подливают всё больше масла в огонь. Батька приобрёл унизительное прозвище "3%" и пустился во все тяжкие. Настолько, что перешёл красную черту, фактически взяв в заложники российских граждан и угрожая выдать их Украине за участие в боях в Донбассе.

У нас такого не прощают. И вот своё выступление на концерте для Батьки отменил Леонид Агутин. Он написал в своём "фейсбуке", что не приедет по "многочисленным и настоятельным просьбам" белорусских же граждан. "Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства, несомненно, взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!" — написал Агутин.

Попахивает сарказмом. Или показалось. Григорий Лепс тоже отказался. Он написал в "Фейсбуке", что "концерта в Витебске не будет". Вслед с таким же заявлением выступил Александр Панайотов. Стас Пьеха заявил, что приедет в Белоруссию не раньше осени, об этом он написал в "Инстаграме". Отказалась ехать в Белоруссию Юлиана Караулова, объяснив это пандемией коронавируса.

"В связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа", перенесла концерты и группа "Кар-Мэн". Даже американские рэперы Tyga и Saint Jhn (знаете таких?), приглашённые на фестиваль, после многочисленных комментариев от белорусов решили не ехать.

И пчеловодов не будет. Дуэт RASA, известный треком "Пчеловод", отказался от участия в концертах в честь Батьки. Об этом сообщил в "Инстаграме" один из солистов тандема, Виктор Поплеев. И поблагодарил фанатов за то, что рассказали о специфике мероприятия.

Остались только Владимир Пресняков, "Дискотека Авария", "Отпетые мошенники" и "Фабрика". Они пока никак не прокомментировали возможность отмены концертов. Пахнут ли для них деньги — узнаем, наверное, как-нибудь потом. Если вообще узнаем. На самом деле это уже не так важно. Потому что отказ от выступлений в поддержку Лукашенко приобрёл настолько массовый характер, что концерты стали отменять.