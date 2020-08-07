"Словно магма Земли". Сотрудники БоАЗа сыграли рок к пятилетию первой выплавки алюминия

Богучанский алюминиевый завод отметил пятилетний юбилей с момента пуска и получения первой партии алюминия. Необычный подарок заводу на круглую дату придумали его сотрудники — они сыграли рок на электрогитарах и сняли клип прямо в производственных цехах.

В пресс-службе БоАЗа нам рассказали, что основой короткометражного шедевра стали стихи технолога литейного цеха. Музыку для песни написал электролизник, сыграли на инструментах местные умельцы из заводской группы Pit Show Studio. Вокалистов специально не выбирали — на запись позвали всех заводчан, кто хочет и умеет петь. В БоАЗе отмечают, что талантливых людей на заводе немало.

Премьера видео на песню "Богучанский алюминиевый завод" состоялась в день пятилетия завода. Клип на песню снимали сразу в нескольких местах. Большую часть отсняли на территории заводских цехов. В кадры попал не только производственный процесс, но и дальнейший путь алюминиевых заготовок — от пресса до погрузки перед отправкой заказчику. В съёмках принимали участие работники многих подразделений — от электролизного цеха и службы главного энергетика до анодно-монтажного отделения и службы логистики.