"Питтсбург" Малкина уступил "Монреалю" и вылетел из Кубка Стэнли

В четвёртом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" и получил право сыграть в первом раунде плей-офф. Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась победой канадской команды со счётом 2:0 (в серии 3–1).

В первые два периода соперникам отличиться не удалось. Открыл счёт за четыре минуты до конца основного времени матча нападающий Арттури Лехконен, а под занавес игры защитник Ши Уэбер его удвоил, отправив шайбу в пустые ворота "пингвинов".

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провёл на площадке 19 минут и 4 секунды, получил две минуты штрафа и завершил встречу с коэффициентом полезности "–1". За четыре игры противостояния с "Монреалем" россиянин не забросил ни одной шайбы, отметившись одной результативной передачей.

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