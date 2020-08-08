"Питтсбург" Малкина уступил "Монреалю" и вылетел из Кубка Стэнли

В четвёртом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" и получил право сыграть в первом раунде плей-офф. Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась победой канадской команды со счётом 2:0 (в серии 3–1).
В первые два периода соперникам отличиться не удалось. Открыл счёт за четыре минуты до конца основного времени матча нападающий Арттури Лехконен, а под занавес игры защитник Ши Уэбер его удвоил, отправив шайбу в пустые ворота "пингвинов".
𝙁𝙄𝙉𝙉𝙄𝙎𝙃𝙀𝘿 𝙏𝙃𝙀𝙈 🇫🇮#GoHabsGo pic.twitter.com/Opz1F834hh— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 7, 2020
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провёл на площадке 19 минут и 4 секунды, получил две минуты штрафа и завершил встречу с коэффициентом полезности "–1". За четыре игры противостояния с "Монреалем" россиянин не забросил ни одной шайбы, отметившись одной результативной передачей.
НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд
"Монреаль Канадиенс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:0 (0:0; 0:0; 2:0), в серии 3–1
"Аризона Койотис" — "Нэшвилл Предаторз" ОТ — 4:3 (1:0; 1:2; 1:1; 1:0), в серии 3–1