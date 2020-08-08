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"Питтсбург" Малкина уступил "Монреалю" и вылетел из Кубка Стэнли

"Пингвины" проиграли три встречи, выиграв лишь одну.

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Фото © Twitter / Canadiens Montreal

В четвёртом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадиенс" обыграл "Питтсбург Пингвинз" и получил право сыграть в первом раунде плей-офф. Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась победой канадской команды со счётом 2:0 (в серии 3–1).

В первые два периода соперникам отличиться не удалось. Открыл счёт за четыре минуты до конца основного времени матча нападающий Арттури Лехконен, а под занавес игры защитник Ши Уэбер его удвоил, отправив шайбу в пустые ворота "пингвинов".

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провёл на площадке 19 минут и 4 секунды, получил две минуты штрафа и завершил встречу с коэффициентом полезности "–1". За четыре игры противостояния с "Монреалем" россиянин не забросил ни одной шайбы, отметившись одной результативной передачей.

НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд

"Монреаль Канадиенс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:0 (0:0; 0:0; 2:0), в серии 3–1

"Аризона Койотис" — "Нэшвилл Предаторз" ОТ — 4:3 (1:0; 1:2; 1:1; 1:0), в серии 3–1

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