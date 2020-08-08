"Химки" проиграли ЦСКА в первом за 11 лет матче РПЛ

В первом матче чемпионата России по футболу сезона 2020/21 подмосковные "Химки" встречались со столичным ЦСКА. Для красно-чëрных это был первый за 11 лет матч в элите российского футбола, однако удачным возвращение назвать нельзя.
Счëт на 18-й минуте открыл полузащитник Константин Кучаев, а в концовке первого тайма Алан Дзагоев удвоил преимущество гостей.
Матч в итоге завершился со счëтом 2:0 в пользу ЦСКА. Победу армейцев омрачила разве что очередная травма Алана Дзагоева: хавбек получил повреждение задней поверхности бедра и досрочно покинул поле.
РПЛ, первый тур
"Химки" — ЦСКА — 0:2.
Голы: Кучаев 18' (0:1), Дзагоев 45' (0:2).