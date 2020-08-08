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"Химки" проиграли ЦСКА в первом за 11 лет матче РПЛ

В составе армейского клуба отличились Кучаев и Дзагоев.

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Фото © twitter / fc_khimki

В первом матче чемпионата России по футболу сезона 2020/21 подмосковные "Химки" встречались со столичным ЦСКА. Для красно-чëрных это был первый за 11 лет матч в элите российского футбола, однако удачным возвращение назвать нельзя.

Счëт на 18-й минуте открыл полузащитник Константин Кучаев, а в концовке первого тайма Алан Дзагоев удвоил преимущество гостей.

Матч в итоге завершился со счëтом 2:0 в пользу ЦСКА. Победу армейцев омрачила разве что очередная травма Алана Дзагоева: хавбек получил повреждение задней поверхности бедра и досрочно покинул поле.

РПЛ, первый тур

"Химки" — ЦСКА — 0:2.

Голы: Кучаев 18' (0:1), Дзагоев 45' (0:2).

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