БелАЗ, GEFEST, Viber, World of Tanks. Что ещё делают в Белоруссии

Всевозможные продукты из заповедной страны прочно вошли в нашу жизнь.

Удобрения

Александру Лукашенко как счастливому обладателю "Теслы" стоило бы пригласить сюда Илона Маска — эти пейзажи славятся как поистине марсианские. Это Солигорские калийные горы. Здесь добывают сырьё для пятой части всех калийных удобрений Земли. По крайней мере, так подсчитали в Международной ассоциации удобрений. Впрочем, на сайте "Беларуськалия" пишут, что предприятие производит каждую шестую тонну калийных удобрений планеты. В любом случае, наверное, проще перечислить, куда эти удобрения НЕ поставляют.

Компания — в топе самых прибыльных предприятий республики. Вообще промышленность обеспечивает примерно треть белорусского ВВП.

Тракторы

Уже напеваете "Косил Ясь конюшину"? Правильно. И ещё волк голосом Анатолия Папанова должен хохотать обязательно. "Беларус" разъезжает по 80 странам. В Минске делают примерно пятую часть всех колёсных тракторов в мире.

Самосвалы

А это самый большой в мире карьерный самосвал. Видео снято в 2014 году во время фиксации рекорда, которым гордится БелАЗ и вся Белоруссия — машина смогла справиться с грузом весом в 503 с половиной тонны. Примерно столько, сколько помещается в десяти железнодорожных вагонах. До этого момента считалось, что ни один самосвал не утянет больше 404 тонн. И что характерно, 503 — это на полсотни тонн больше заявленной грузоподъёмности. Надо сказать, больше 60% самосвалов БелАЗА ездят по российским карьерам, так что, если вам когда-нибудь доводилось увидеть столь супермощный грузовик, скорее всего, он был белорусским.

Шины

А вот если вам встретится Caterpillar или КамАЗ, то очень возможно, что они едут на белорусских покрышках. "Белшина" — один из немногих производителей сверхкрупногабаритных шин в мире. Во всяком случае, лет 20 назад их было всего четыре и остальные три — компании из Франции, США и Японии.

Молочные продукты

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Как заявили в российском Национальном союзе производителей молока, самообеспеченность нашей страны молочными продуктами по итогам 2019 года составила 83%. Это значит, что доля импорта — 17%. Так вот, из этой доли по крайней мере больше половины — белорусская продукция. По данным РБК, в 2019 году на неё приходилось две трети всего импорта (молочных продуктов).

Нижнее бельё

Может быть, вы не знали, но Милавица — древнеславянское название планеты Венера. Изначально в 1900-е годы двое французов Франсуа и Жан Турнье-Коллет основали в Минске фабрику расчёсок, гребней, пуговиц и прочей галантереи. И лишь в 60-е годы она перешла на производство того, чего безумно не хватало. Теперь это нравится дамам не только в Белоруссии, но и ещё в двух десятках стран мира. Кстати, забавная деталь: в честь карантина "Милавица" выпустила свой вариант защитной маски для лица. Здесь просится смайлик.

Компьютерные игры

Виктор Кислый, генеральный директор Wargaiming. Кадр из видео YouTube / GohaMedia

Виктор Кислый, 44-летний миллиардер из Минска, крёстный отец World of Tanks. Именно он в конце 90-х вместе с друзьями основал Wargaming, а через десять лет взорвал виртуальный мир танковых сражений.

© World of Tanks

Мессенджеры

А это один из создателей Viber Сергей Гончарик, он из Минска. Главный офис Viber Media находится в Люксембурге, все 100% акций принадлежат японской компании Rakuten, но официальная резиденция разработчиков — Белорусский парк высоких технологий.

Кухонные плиты

Из примерно 900 тысяч всех сделанных в Бресте кухонных плит приблизительно 700 тысяч увозят за рубеж. Как писала в 2019 году белорусская "Экономическая газета", без малого половина всех плит в России — Gefest.

Телевизоры

В этом сравнительном обзоре говорится, что у "Витязя", например, больше светодиодов, чем у аналогичной модели Samsung. Витебский завод неизменно гордится тем, что изготавливает телевизоры "от и до", то есть сам делает все комплектующие. Он такой один во всём СНГ. В компании заверили, что ежегодно выпускают сотни тысяч "Витязей" и их смотрят не только в странах Содружества, но и в Евросоюзе. А на минском заводе "Горизонт" меж тем только за одну смену делают по несколько тысяч мониторов. У них есть собственные ULTRA HD, OLED и Smart TV. А если прибавить к этому, что в Белоруссии собирают электронику Daewoo, Panasonic, то страну можно считать одним из ведущих поставщиков телевизионной техники в Евразии.