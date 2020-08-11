Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

В этом году родителям нужно потратить около 3200 рублей, чтобы собрать ребёнка в школу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Авито".

Ученику понадобится ранец — в среднем 1150 рублей, форма — 1060 рублей, эти товары подорожали на 3% и 7% соответственно. Необходимо приобрести спортивную одежду — 640 рублей, а также пенал — 330 рублей.

Однако если школьник будет учиться дистанционно, то расходы возрастут, поскольку ребёнку понадобится компьютерное кресло и ноутбук, это ещё около 20 тысяч, причём с 2019 года цена выросла на 6%.

Дороже всего расширенный набор для очного и заочного обучения обойдётся в Казани — в 32 тысячи, в Нижнем Новгороде — 26 тысяч, в Москве — 24 тысячи. Меньше всего сборы в школу ударят по карману родителей в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи) и Саратове (17,6 тысячи).