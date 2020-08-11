Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их стране

Я понимаю, как важно использовать слова "милиция с народом" и пытаться перетянуть их на свою сторону. Но я просто не понимаю, откуда может быть в людях такая жестокость, когда ты дубинами забиваешь в землю уже и так лежащих на ней людей. Своих людей. Что вам за это пообещали?

Слава Комиссаренко