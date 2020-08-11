Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их стране

Рита Дакота, певица
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Силовики Минска и других городов! Я обращаюсь к вам! Опустите щиты, как ОМОН в Кобрине! Встаньте на сторону народа, как ОМОН в Жодине! Одумайтесь! Очнитесь, что же вы творите! Однажды (я думаю, очень скоро) Лукашенко окажется в Гааге. А где тогда окажетесь вы? Покажите остатки своей человечности! Отступитесь, пока не поздно! Не дайте использовать себя в преступлении против собственной родины! Прекратите служить узурпатору, откажитесь проливать кровь мирного населения!
Рита Дакота
Дима Бончинче, танцор, участник шоу "Танцы" на ТНТ
Фото © Instagram / dimabonchinche
<...> Вы можете увидеть, что происходило вчера в день выборов Республики Беларусь и как у людей отбирают право на честное голосование, мирные перемены и уход от диктатуры. У всех своих близких и небезразличных к судьбе белорусского народа я прошу максимальной поддержки и вовлечённости к нашей нелёгкой борьбе. <...> ! Помните, что все самые ужасные преступления творятся с молчаливого согласия равнодушных
Дима Бончинче
Лёва, "Би-2", музыкант
Фото © Instagram / levab2
Сооснователь популярной группы "Би-2" выступил с весьма лаконичным заявлением — разместил у себя на странице бело-красно-белый флаг.
Саша Бортич, актриса
Фото © Instagram / bortich
Слава Комиссаренко, комик
Фото © Instagram / slavakomissarenko
Я понимаю, как важно использовать слова "милиция с народом" и пытаться перетянуть их на свою сторону. Но я просто не понимаю, откуда может быть в людях такая жестокость, когда ты дубинами забиваешь в землю уже и так лежащих на ней людей. Своих людей. Что вам за это пообещали?
Слава Комиссаренко
Макс Корж, певец
Фото © Instagram / maxkorzhmus
Артист не делал громких заявлений, однако порадовал поклонников новым треком "Тепло" — про мудреца, забравшего солнце. Текст многие слушатели связали с событиями, происходящими в стране.
Влад Бумага, блогер
Фото © Instagram / a4omg
Популярный беловолосый блогер не спешит высказывать своё мнение о происходящем на родине. Вместо этого парень устроил в "Инстаграме" розыгрыш призов, запустив новый челлендж.
Дима Ермузевич, блогер, певец
Фото © Instagram / dimaermuzevich
Парень ограничился фотографиями протестов, которые он добавил в инстаграм-сторис. На одном из кадров демонстранты стоят с плакатом "Мы мирные".
Тима Белорусских, певец
Фото © Instagram / timabelorusskih
Популярный белорусский исполнитель, на инстаграм которого подписано 1,2 млн человек, хранит молчание, не комментируя сложившуюся обстановку.
Дмитрий Колдун, певец
Фото © Instagram / koldunmedia
Победитель "Фабрики звёзд" в "Инстаграме" рассказывает, как наслаждается отдыхом на природе. Более глобальные темы артист обсуждать тоже пока не торопится.