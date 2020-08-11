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Молчать нельзя протестовать. Как звёзды из Белоруссии отреагировали на происходящее в их стране

В Республике Беларусь прокатилась волна протестов, которые разгорелись после президентских выборов. Так, Александр Лукашенко набрал 80,08%, но не все оказались готовы смириться с результатами. В итоге начались стычки демонстрантов с сотрудниками силовых ведомств. Тем временем белорусские звёзды по-разному повели себя в столь непростой период. Кто-то поддержал протесты, эмоционально высказываясь о происходящем в родной стране. Среди них, например, певица Рита Дакота и участник шоу "Танцы" Дима Бончинче. А кто-то решил пока оставаться в стороне и наблюдать за ситуацией.

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Фото © Instagram / ritadakota, timabelorusskih

Рита Дакота, певица

Фото © Instagram / ritadakota

Силовики Минска и других городов! Я обращаюсь к вам! Опустите щиты, как ОМОН в Кобрине! Встаньте на сторону народа, как ОМОН в Жодине! Одумайтесь! Очнитесь, что же вы творите! Однажды (я думаю, очень скоро) Лукашенко окажется в Гааге. А где тогда окажетесь вы? Покажите остатки своей человечности! Отступитесь, пока не поздно! Не дайте использовать себя в преступлении против собственной родины! Прекратите служить узурпатору, откажитесь проливать кровь мирного населения!

Рита Дакота

Дима Бончинче, танцор, участник шоу "Танцы" на ТНТ

Фото © Instagram / dimabonchinche

<...> Вы можете увидеть, что происходило вчера в день выборов Республики Беларусь и как у людей отбирают право на честное голосование, мирные перемены и уход от диктатуры. У всех своих близких и небезразличных к судьбе белорусского народа я прошу максимальной поддержки и вовлечённости к нашей нелёгкой борьбе. <...> ! Помните, что все самые ужасные преступления творятся с молчаливого согласия равнодушных

Дима Бончинче

Лёва, "Би-2", музыкант

Фото © Instagram / levab2

Сооснователь популярной группы "Би-2" выступил с весьма лаконичным заявлением — разместил у себя на странице бело-красно-белый флаг.

Саша Бортич, актриса

Фото © Instagram / bortich

Слава Комиссаренко, комик

Фото © Instagram / slavakomissarenko

Я понимаю, как важно использовать слова "милиция с народом" и пытаться перетянуть их на свою сторону. Но я просто не понимаю, откуда может быть в людях такая жестокость, когда ты дубинами забиваешь в землю уже и так лежащих на ней людей. Своих людей. Что вам за это пообещали?

Слава Комиссаренко

Макс Корж, певец

Фото © Instagram / maxkorzhmus

Артист не делал громких заявлений, однако порадовал поклонников новым треком "Тепло" — про мудреца, забравшего солнце. Текст многие слушатели связали с событиями, происходящими в стране.

Влад Бумага, блогер

Фото © Instagram / a4omg

Популярный беловолосый блогер не спешит высказывать своё мнение о происходящем на родине. Вместо этого парень устроил в "Инстаграме" розыгрыш призов, запустив новый челлендж.

Дима Ермузевич, блогер, певец

Фото © Instagram / dimaermuzevich

Парень ограничился фотографиями протестов, которые он добавил в инстаграм-сторис. На одном из кадров демонстранты стоят с плакатом "Мы мирные".

Тима Белорусских, певец

Фото © Instagram / timabelorusskih

Популярный белорусский исполнитель, на инстаграм которого подписано 1,2 млн человек, хранит молчание, не комментируя сложившуюся обстановку.

Дмитрий Колдун, певец

Фото © Instagram / koldunmedia

Победитель "Фабрики звёзд" в "Инстаграме" рассказывает, как наслаждается отдыхом на природе. Более глобальные темы артист обсуждать тоже пока не торопится.

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