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Друзья сняли на видео, как девушка спускается с горки в море, где её уже поджидала акула

Исо Мачадо из Майами, США, отмечала свой день рождения на Багамах на лодке друга, когда неожиданно для всех девушке пришлось близко познакомиться с акулой.

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Кадры из видео © Kevan Sarota

Когда американка на своём же празднике спустилась в багамские кристально-голубые воды, всё тут же пошло не по плану. Первыми это заметили люди на яхте. Экипаж и компания Исо увидели подплывающую акулу. Несмотря на угрозу жизни, девушке каким-то чудом удалось сохранить спокойствие — она просто поплыла дальше, не обращая внимание на незваную гостью.

Видео © Kevan Sarota

Первым хищницу заметил член экипажа, он тут же сообщил друзьям и семье Исо. Тогда сын девушки Энтони решил помочь маме и изо всех сил начал кричать, чтобы она не паниковала. Удивительно, но это сработало. Кадры "встречи" стали вирусными — в "Инстаграме" видео посмотрели три миллиона раз.

Кадры из видео © Kevan Sarota

После того как видео обрывается, члену экипажа удалось отпугнуть акулу, так что Исо осталась невредимой. Хоть кадры довольно пугающие, сама девушка рада, что с ней произошла эта история. По её мнению, момент такой запоминающийся, что стоит того стресса, который она пережила, пишет Mirror.

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Гладя на фотографии, сделанные подводным фотографом Джошем Шелленбергом, оставаться спокойным невозможно. Огромная акула в кадре, кажется, готова растерзать дайвера.

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