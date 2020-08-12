Друзья сняли на видео, как девушка спускается с горки в море, где её уже поджидала акула

Когда американка на своём же празднике спустилась в багамские кристально-голубые воды, всё тут же пошло не по плану. Первыми это заметили люди на яхте. Экипаж и компания Исо увидели подплывающую акулу. Несмотря на угрозу жизни, девушке каким-то чудом удалось сохранить спокойствие — она просто поплыла дальше, не обращая внимание на незваную гостью.

Видео © Kevan Sarota

Первым хищницу заметил член экипажа, он тут же сообщил друзьям и семье Исо. Тогда сын девушки Энтони решил помочь маме и изо всех сил начал кричать, чтобы она не паниковала. Удивительно, но это сработало. Кадры "встречи" стали вирусными — в "Инстаграме" видео посмотрели три миллиона раз.

Кадры из видео © Kevan Sarota