Кремниевая долина Восточной Европы. Почему Белоруссия сделала столько крутых IT-продуктов

Если вы не знали, MAPS.ME, Masquerade, World of Tanks, EPAM, Viber — это всё творения белорусских программистов.

Однажды в 90-е в белорусских технических вузах учились никому не известные студенты: на физфаке БГУ — Виктор Кислый, в Могилёвском бывшем машиностроительном — Кирилл Голуб, в университете информатики и радиоэлектроники — Любовь Пашковская. Выпускник политеха Аркадий Добкин в это время уже уехал в США. Теперь все они любят повторять, что в стране всегда готовили великолепных технарей, но учить IT-специалистов толком пока не умеют.

Как многие помнят, тогда мир внезапно перестал быть реальным во всех смыслах. Это были времена первых компьютерных игр, первых компьютерных клубов. И вот молодой специалист по лазерной физике и спектроскопии Виктор Кислый вместе с целой командой друзей надумал создать игру всех времён и народов. В итоге они основали компанию Game Stream, которая потом превратилась в Wargaming. Название эффектное, но за ним стояли с виду обычные ребята, которые жили на стипендию. Они и сделали World of Tanks.

Фото © Facebook / World of Tanks

Несколькими годами ранее в подвале на улице Куйбышева (в Минске) обретался один из создателей ныне крупнейшего на планете производителя заказного софта — EPAM. Расшифровывается Effective Programming for America — эффективное программирование для Америки. Так вот, комнатку под "офис" в подвале, и то с трудом, снял для своего одноклассника Леонида Лознера Аркадий Добкин. Сам Аркадий жил в Нью-Джерси и устроил себе рабочее место прямо в квартире.

Позже EPAM Systems обосновалась в Могилёве, вспоминает ещё один белорусский IT-бизнесмен Кирилл Голуб. В начале 2000-х он только что получил высшее образование и решил посвятить себя созданию сайтов. Вместе с единомышленниками сделал сначала сайт для фестиваля "Золотой шлягер", потом для одного текстильного предприятия. Теперь Голуб — известный бизнесмен и инвестор, основатель компании AheadWorks, которая делает программное обеспечение для платформ электронной торговли.

Предприниматель гордится тем, что смог добиться успеха на родине, пока многие другие уезжали за рубеж. Уезжали, потому что за границей предоставляли лучшие условия. По мнению депутата Госдумы, члена Комитета по информационной политике Антона Горелкина, именно это долгие годы было головной болью белорусской IT-сферы.

Безусловно, Wargaming — это самый большой и самый значимый проект белорусского IT, и они не смогли его удержать в рамках страны — у компании есть офис разработки в Белоруссии, но их головной офис находится на Кипре Антон Горелкин Депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике

Фото © Facebook / Hi-Tech Park Belarus

Это здание начали строить как новый корпус Института физики, а достроили как белорусский Парк высоких технологий (ПВТ). Его создали в 2005 году с одной главной целью — остановить наконец утечку мозгов. Президент страны Александр Лукашенко тогда подписал декрет, согласно которому резиденты парка освобождаются от местных налогов и сборов и платят государству лишь 1% своей выручки за каждый квартал. Ещё одним замечательным свойством ПВТ стало то, что совершенно не обязательно работать именно в этом здании — резидентом может стать стартап, работающий в любой точке Белоруссии.

Резиденты получают системную поддержку в виде освобождения от части налогов, прежде всего НДС, налога на прибыль, и снижение страховых взносов. Условия более чем хорошие, они отличные. Белорусский парк изначально сосредоточился на привлечении аутсорсинговых компаний из-за рубежа. Для чего это делалось? Чтобы сохранить специалистов. Зарубежным IT-компаниям было выгоднее открыть филиал в Белоруссии, чем привозить белорусов к себе, и таким образом стране удалось сохранить нужную концентрацию профессионалов Антон Горелкин Депутат Государственной думы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

Стоит хотя бы вкратце упомянуть, сколько всего в наших смартфонах создавалось именно там.

MAPS.ME

Знаменитое и для многих путешественников поистине благословенное приложение разработала компания, основанная выпускником БГУ. Зовут его Юрий Мельничёк.

Основатель компании – разработчика MAPS.ME Юрий Мельничёк. Фото © Wikipedia

MSQRD (Masquerade)

© GIPHY

Та самая волшебная программа, которая может прямо во время сеанса видеосвязи украсить вас любыми ресницами, любыми очками и любыми ушами. Трое главных кудесников — Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин.

Слева направо: Евгений Невгень, Сергей Гончар и Евгений Затепякин. Фото © bel.biz

Viber

У компании Viber Media всё переплетено: возникла в Израиле, один из основателей — уроженец Нижнего Новгорода Игорь Магазинник, главный офис — в Люксембурге, а многие непосредственные разработчики — в белорусском ПВТ.

Правда, все три приложения благополучно проданы IT-гигантам: MAPS.ME — российскому холдингу Mail.ru Group, "Маскарад" — Facebook (кудесники теперь в Лондоне), а Viber — японской компании Rakuten.

Verv

Основатель компании – разработчика фитнес-приложений Verv Любовь Пашковская. Фото © facebook / Liuba Pashkovskaya

Если помните, мы в числе прочих создателей IT-страны назвали Любовь Пашковскую. В 2018 году она вошла в Europe’s Top 50 Women In Tech (топ-50 самых успешных женщин в сфере технологий в Европе) по версии Forbes. Созданные под её руководством фитнес-приложения тогда оказались на первом месте по количеству скачиваний в своём сегменте. Её компания начинала как Red Rock Apps, теперь она известна как Verv. Как писала в 2019 году DW, этими приложениями на тот момент пользовалось около 80 миллионов человек по всему миру.

Weather Live

Известный погодный сервис несколько лет назад стал бестселлером. Его сделала компания Apolon Apps — тоже резидент белорусского Парка высоких технологий. Основатели — белорусы Пётр Скоромный и Матвей Тимошенко. Кстати, их же команда создавала My Alarm Clock и Notepad+.

И, по мнению многих экспертов, то всё присказка была, а настоящим днём рождения Белоруссии как IT-страны можно считать 21 декабря 2017 года — это дата выхода декрета "О развитии цифровой экономики". Документ называют настоящей революцией в белорусской IT-сфере.

Во-первых, теперь сотрудникам фирм-резидентов не нужно разрешение на работу. Во-вторых, им предоставлен безвизовый въезд в страну на 180 дней в году. В-третьих, освобождение от многих налогов до 2049 года. В-четвёртых, узаконены операции с криптовалютой — ранее блокчейн не был прописан в законах, и это было серьёзной помехой для заключения контрактов. Теперь компании могут свободно продавать свои продукты, и им для этого не нужно эмигрировать.

До такой степени поддержка IT-сферы окрепла, что Белоруссия сегодня не боится утечки мозгов, а, напротив, делает всё, чтобы привлечь мозги из-за рубежа Антон Горелкин Депутат Государственной думы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

К сожалению, в России пока такого не происходит. Мы побеждаем на олимпиадах, но потом студенты, оканчивающие вузы, уходят работать в Google, Facebook, но не остаются. Из того, что мы могли бы позаимствовать, — то, что государство создаёт условия не только в каких-то парках Иннополис либо Сколково, которые имеют, на мой взгляд, довольно посредственное развитие, а государственная программа, которая позволяла бы обеспечивать интересы и людей, и государства Денис Кусков глава Telecom Daily