"Русал" благоустроит Центральный парк им. Горького в Красноярске за полмиллиарда рублей

Накануне в Красноярске прошла пресс-конференция, на которой представители компании и руководители города объявили о старте международного конкурса на лучшую концепцию развития популярного в прошлом места отдыха горожан. Заявки принимаются до 24 сентября, а сам конкурс пройдёт в два этапа и завершится 15 декабря.

Вышедшие в финал дизайнерские команды получат по 900 тыс. рублей. По итогам голосования жюри среди финалистов будет определён победитель, который получит дополнительно 1 800 000 рублей, участник, занявший второе место, — 1 000 000 рублей, занявший третье место — 500 000 рублей. К участию приглашены дизайнерские и архитектурные бюро, которые уже имеют опыт комплексного развития территорий и городского планирования.

Обновление Центрального парка им. Горького в Красноярске — это не первый проект по комплексному развитию общественных пространств, который "Русал" реализует в городах присутствия. Кроме обычного благоустройства дворов и строительства игровых детских зон и площадок компания вкладывает значительные средства в обновление знаковых для жителей каждого города пространств.

Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управлению "Русала" Елена Безденежных отметила, что Центральный парк им. Горького занимает особое место в инфраструктуре Красноярска и когда-то считался одним из лучших в Сибири.

Мы уверены, что благодаря идеям лучших мировых экспертов в области развития городских пространств и поддержке "Русала" это место снова обретёт былую популярность — как среди красноярцев, так и среди гостей города Елена Безденежных Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управлению "Русала"

В свою очередь мэр Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил "Русал" и губернатора края Александра Усса за активную поддержку проекта и отметил, что пространства-спутники, находящиеся в непосредственной близости от центрального красноярского парка, в том числе благодаря участию "Русала", уже преобразились.

Это и площадь Революции, и сквер Сурикова, и Исторический квартал, работа над которым продолжается. А вот сам парк — главная доминанта этой территории. Модернизация центрального парка — это большая мечта всех красноярцев. После реконструкции он должен представить новый уровень благоустройства. Нам нужно превратить парк в образцовое пространство Сергей Ерёмин Мэр Красноярска

В ходе пресс-конференции Ерёмин отметил, что за последние два года в Красноярске благоустроили 50 парков и скверов, в том числе с применением новых стандартов благоустройства. При этом Центральный парк им. Горького занимает особое место в инфраструктуре города и требует к себе особого подхода.

Говоря об инвестициях в проект, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управлению "Русала" Елена Безденежных рассказала, что примерная сумма, которую компания потратит на реконструкцию, уже известна. По словам топ-менеджера компании, это около 500 млн рублей. "Может, эта сумма будет меньше, может, больше. Всё зависит от того, какую концепцию горожане выберут и одобрят", — сказала Безденежных.

Генеральный директор агентства стратегического развития "Центр", глава организационного комитета конкурса Сергей Георгиевский добавил, что благодаря проведению масштабного международного конкурса один из самых богатых сибирских парков с точки зрения истории обретёт новое дыхание.