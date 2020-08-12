В МИСиС предложили "чинить" кости черепа яичной скорлупой

В Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" научились делать импланты черепных костей из биоотходов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По словам учёных, они разработали уникальный композитный материал, для которого использовали скорлупу куриных яиц.

Отмечается, что в ней содержится диопсид — минерал из разряда силикатов. Его и добавили в стандартный материал, из которого делают "костный цемент" — полиметилметакрилат. Как рассказали исследователи, этот синтетический полимер хорош своей прочностью и способностью быстро затвердевать, но в то же время очень плохо срастается с костью. Диопсид помог решить эту проблему — он быстро "зарастает" костной тканью при соединении с ней и при этом нетоксичен.

Яичная скорлупа обладает полезными для здоровья свойствами, такими как минерализация и рост костей, лечение остеопороза, и поэтому используется в качестве костного трансплантата. Мы переняли экономически эффективный подход по переработке биоотходов для улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями костей Инна Булыгина Соавтор исследования

Учёные опробовали несколько вариантов нового композитного материала — с содержанием 25%, 50% и 75% диопсида. Выяснилось, что наилучшие свойства он приобретает, когда ровно наполовину состоит из этой биокерамики.

Образцы, содержащие 50% диопсида, продемонстрировали увеличение прочности на сжатие в четыре раза, а также в течение четырёх недель испытаний in vitro показали хорошую способность к осаждению костных минералов на своей поверхности. При этом мы установили, что механические свойства полученных пористых композитов соответствуют свойствам губчатой кости человеческого организма Раджан Чоудхари Один из авторов разработки