Есть способ сидеть в интернете бесплатно. Как обойти нежелание оператора предоставить безвозмездную связь

Появился первый участник проекта "Доступный Интернет". И это не крупный оператор, его доля от общего числа абонентов — менее 1%. Основные игроки сторонятся проекта, он может сократить их прибыль. Почему они так относятся к бесплатному доступу к социально значимым сайтам — в материале Лайфа.
Оператор "Сбермобайл", работающий на сети Tele2, первым в России запустил услугу "Доступный интернет". Ею уже могут пользоваться абоненты из Саратовской области. В скором времени она станет доступна и в других регионах, оператор работает в 66.
По ней трафик с социально значимых сайтов становится бесплатным, вы сможете пользоваться ими при отрицательном балансе. Это распространяется на Wi-Fi и LTE. Условно: вы откроете "Сбербанк Онлайн" и пополните счёт телефона, когда он у вас отрицательный и работа в сетях LTE невозможна. Вам не придётся искать терминал и какое-то время оставаться без связи.
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Пока доступ к этим сайтам предлагается в тестовом режиме. Как сообщается в приказе Минкомсвязи, одна из целей эксперимента — "обеспечение комфортного получения гражданами на безвозмездной основе необходимой информации и сервисов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". "Доступный Интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Впрочем, от законопроекта не отказались даже после снятия ограничений и режима самоизоляции.
В чём подвох?
"Сбермобайл" — непопулярный оператор. Он занимает не более 0,4% рынка. Подключение услуги первым позволит ему привлечь аудиторию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. То есть он не рискует клиентами и бюджетом, а просто экспериментирует.
Большие же игроки не стремятся к подключению услуги. Недополученная выручка фиксированных операторов, участвующих в эксперименте, с апреля по июнь составила 191,6–220,2 млн руб., по данным рабочей группы при комиссии Российского союза предпринимателей по связи и IT.
MVNO-операторы — это небольшие игроки с долями менее 1%. И при этом для них это не основной бизнес, как для крупнейших операторов, а дополнение к экосистеме. Причём Сбербанк не сильно выиграет от этого решения, потому что часть трафика будет бесплатной, а обеспечение им стоит денег. Государство решило обеспечить людей доступным интернетом, но исполнять обязательство приходится за свой счёт
Денис Кусков
Генеральный директор TelecomDaily
Чего боятся операторы?
Крупнейшие операторы, для которых трафик — основная прибыль, боятся за своё положение. В их представлении, люди получат бесплатный доступ не только к действительно важным ресурсам, но и к развлекательным. В таком случае они не получат деньги за простое нахождение в интернете, а не экстренное пользование важным ресурсом.
Если брать государственные ресурсы, не считая соцсети "ВКонтакте", "Одноклассников" и других, то на них придётся доля процента. И операторы бы с этим справились. Но мы говорим о "ВКонтакте", "Одноклассниках" и подобных ресурсах. А они зарабатывают миллиарды на рекламе. И эти миллиарды почему-то должны восполнять операторы
Денис Кусков
Генеральный директор TelecomDaily
У депутата Госдумы Антона Горелкина противоположное мнение. По его словам, операторы не получат серьёзных убытков, при этом клиентская база увеличится многократно. А игнорирование услуги — попытка сохранить прибыль, не перестраиваясь.
Поведение операторов неоправданно. Это попытка выловить рыбку в мутной воде. Услуга по предоставлению бесплатного трафика для социально значимых ресурсов не является ни дефицитной, ни дорогой. Я считаю, что это преступление против страны и конституции. Право на Интернет закреплено в ней. Это торг со стороны операторов, но хочу напомнить, что вы торгуетесь с конституцией
Антон Горелкин
Депутат Госдумы
Что будет с Интернетом и операторами?
Экспериментальный период продлили до 31 декабря этого года. Минкомсвязь видит спрос на услугу и не находит поводов переживать для операторов. Отказываться от неё причин нет.
В перечень социально значимых ресурсов входит 371 сайт, рассказали Лайфу в Минкомсвязи. Среди них — "ВКонтакте", "Одноклассники", почта Mail.ru, пакет сервисов "Яндекса", сайт Сбербанка, сайт "Коммерсанта", "Консультант Плюс", "Госуслуги", кулинарные рецепты "Повар.ру", "Отзовик", портал "Охотники.ру".
Бесплатным доступом к социально значимым отечественным информационным ресурсам за время эксперимента воспользовалось более одного миллиона уникальных пользователей, сообщает ведомство. Доля от общего трафика не названа.
Технология популярна, но мы не видим тех огромных затрат, о которых говорят некоторые компании. Кроме того, убытки можно покрыть за счёт роста клиентской базы. Пока трафика от социально значимых сервисов мало, но со временем он будет расти. Только важно понимать, что доля абонентов, которые будут пользоваться исключительно социально значимыми ресурсами, крайне низка. Это будет социальная гарантия
Антон Горелкин
Депутат Госдумы