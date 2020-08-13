Есть способ сидеть в интернете бесплатно. Как обойти нежелание оператора предоставить безвозмездную связь

Появился первый участник проекта "Доступный Интернет". И это не крупный оператор, его доля от общего числа абонентов — менее 1%. Основные игроки сторонятся проекта, он может сократить их прибыль. Почему они так относятся к бесплатному доступу к социально значимым сайтам — в материале Лайфа.

Оператор "Сбермобайл", работающий на сети Tele2, первым в России запустил услугу "Доступный интернет". Ею уже могут пользоваться абоненты из Саратовской области. В скором времени она станет доступна и в других регионах, оператор работает в 66.

По ней трафик с социально значимых сайтов становится бесплатным, вы сможете пользоваться ими при отрицательном балансе. Это распространяется на Wi-Fi и LTE. Условно: вы откроете "Сбербанк Онлайн" и пополните счёт телефона, когда он у вас отрицательный и работа в сетях LTE невозможна. Вам не придётся искать терминал и какое-то время оставаться без связи.

Фото © Shutterstock

Пока доступ к этим сайтам предлагается в тестовом режиме. Как сообщается в приказе Минкомсвязи, одна из целей эксперимента — "обеспечение комфортного получения гражданами на безвозмездной основе необходимой информации и сервисов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". "Доступный Интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Впрочем, от законопроекта не отказались даже после снятия ограничений и режима самоизоляции.

В чём подвох?

"Сбермобайл" — непопулярный оператор. Он занимает не более 0,4% рынка. Подключение услуги первым позволит ему привлечь аудиторию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов. То есть он не рискует клиентами и бюджетом, а просто экспериментирует.

Большие же игроки не стремятся к подключению услуги. Недополученная выручка фиксированных операторов, участвующих в эксперименте, с апреля по июнь составила 191,6–220,2 млн руб., по данным рабочей группы при комиссии Российского союза предпринимателей по связи и IT.

MVNO-операторы — это небольшие игроки с долями менее 1%. И при этом для них это не основной бизнес, как для крупнейших операторов, а дополнение к экосистеме. Причём Сбербанк не сильно выиграет от этого решения, потому что часть трафика будет бесплатной, а обеспечение им стоит денег. Государство решило обеспечить людей доступным интернетом, но исполнять обязательство приходится за свой счёт Денис Кусков Генеральный директор TelecomDaily

Чего боятся операторы?

Крупнейшие операторы, для которых трафик — основная прибыль, боятся за своё положение. В их представлении, люди получат бесплатный доступ не только к действительно важным ресурсам, но и к развлекательным. В таком случае они не получат деньги за простое нахождение в интернете, а не экстренное пользование важным ресурсом.

Если брать государственные ресурсы, не считая соцсети "ВКонтакте", "Одноклассников" и других, то на них придётся доля процента. И операторы бы с этим справились. Но мы говорим о "ВКонтакте", "Одноклассниках" и подобных ресурсах. А они зарабатывают миллиарды на рекламе. И эти миллиарды почему-то должны восполнять операторы Денис Кусков Генеральный директор TelecomDaily

У депутата Госдумы Антона Горелкина противоположное мнение. По его словам, операторы не получат серьёзных убытков, при этом клиентская база увеличится многократно. А игнорирование услуги — попытка сохранить прибыль, не перестраиваясь.

Поведение операторов неоправданно. Это попытка выловить рыбку в мутной воде. Услуга по предоставлению бесплатного трафика для социально значимых ресурсов не является ни дефицитной, ни дорогой. Я считаю, что это преступление против страны и конституции. Право на Интернет закреплено в ней. Это торг со стороны операторов, но хочу напомнить, что вы торгуетесь с конституцией Антон Горелкин Депутат Госдумы

Что будет с Интернетом и операторами?

Экспериментальный период продлили до 31 декабря этого года. Минкомсвязь видит спрос на услугу и не находит поводов переживать для операторов. Отказываться от неё причин нет.

В перечень социально значимых ресурсов входит 371 сайт, рассказали Лайфу в Минкомсвязи. Среди них — "ВКонтакте", "Одноклассники", почта Mail.ru, пакет сервисов "Яндекса", сайт Сбербанка, сайт "Коммерсанта", "Консультант Плюс", "Госуслуги", кулинарные рецепты "Повар.ру", "Отзовик", портал "Охотники.ру".

Бесплатным доступом к социально значимым отечественным информационным ресурсам за время эксперимента воспользовалось более одного миллиона уникальных пользователей, сообщает ведомство. Доля от общего трафика не названа.