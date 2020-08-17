Устаревший ГОСТ как удар по бюджету. Как решить проблемы звукоизоляции дорог

Конец лета. Чиновники традиционно и повсеместно отчитываются о строительстве автомобильных дорог, которых в нашей стране до 2030 года должно быть проложено и реконструировано более семи тысяч километров. Только в столице в этом году планируется сдать более 90 километров дорог. Половина из них уже введена в эксплуатацию. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, в ближайшие два года будут сданы более 350 километров автомобильного полотна. За это время в столице создадут так называемое хордовое кольцо — систему городских скоростных трасс для связки разных районов.

Очевидно, что запуск новых дорог, развязок позволит разгрузить автомобильное движение, повысит его интенсивность и ещё на один шаг приблизит к победе над традиционной бедой страны. В то же время всё это грандиозное строительство ведётся не по телевизору и в газетах, а непосредственно под носом у обычных граждан. Шумом в квартирах в 100 и выше децибел никого уже не удивишь. К слову, по санитарным нормам, допустимым и комфортным уровнем шума принято считать не более 55 децибел. И это, конечно, не могут не знать строители.

Для снижения воздействия на центральную нервную систему жителей в населённых пунктах и на трассах возводятся двух-восьмиметровые экраны со специальным шумопоглощающим, шумоотражающим наполнителем, минеральной ватой. Кстати, помимо шумонепроницаемости они должны быть ещё устойчивыми к аэродинамическим ударам от машин, поездов, ветра, способствовать отводу воды с проезжей части, очистке от снега, не допускать затемнения проезжей части и т.д.

В настоящее время российские производители — ОЗМК, Завод акустических конструкций, "Промпанель", "Дорхан", "Профметаллгрупп", ИАК — выпускают широкий ассортимент таких экранов. Прямые, фигурные, г-образные, одноуровневые, ступенчатые — на любой вкус и цвет. По оценке "Гидмаркета", в 2018 году объём производства составил 584,1 тыс. м² экранов, увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем вдвое. В 2020 году "Гидмаркет" прогнозирует, что рынок достигнет отметки в 1100 тыс. м².

При этом сам рынок шумозащитных экранов начал формироваться в нашей стране не так давно и находится ещё в стадии развития, о чём свидетельствует следующий факт.

— В Германии около 7% всех дорог, или 3600 км, закрыто экранами. В Швейцарии этот показатель достигает отметки в 15,5%. В России только на 1,3% федеральных и 0,07% региональных дорог установлены противошумовые конструкции. Дмитрий Рачков Руководитель сектора "Строительство" Алюминиевой ассоциации

К особенностям российского рынка можно отнести использование оцинкованной стали в качестве основного материала при изготовлении шумозащитных экранов. В Европе это алюминий. Стальная пластина стоит 3900 рублей, алюминиевая — 4300 рублей за м². Разница составляет 9%. Казалось бы, если брать в масштабах страны, то это экономит федеральному бюджету сотни миллионов рублей.

Однако у стальных оцинкованных экранов есть ахиллесова пята. При повреждении лакокрасочного покрытия они быстро ржавеют. Упавшие ветки, отскочившие от автомобилей камни, реагенты — всё это начинает разрушать оцинкованные экраны уже в первый год их эксплуатации. В течение трёх-пяти лет они окончательно приходят в негодность, их необходимо менять. Хотя по ГОСТу, который, по сути, прописан под сталь, гарантийный срок на металлическую обшивку составляет не менее пяти лет, на наполнитель –– восемь.

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Те же немцы выжимают по максимуму из всех элементов экрана и стараются привести показатели сроков службы металлической обшивки и ваты к единому знаменателю. Поэтому в качестве основного металла используют алюминий, чьи антикоррозионные свойства позволяют продлить срок службы экранов до восьми лет.

В итоге немцы за восемь лет тратят на установку 2 км² участка 8,5 млн рублей, наши –– 7,8 млн рублей и меняют каждые три-пять лет. Получается, что в России такой участок дороги обходится как золотой –– в 16–23 млн рублей. Для федерального бюджета, который, согласно ФЦП "Безопасные и качественные дороги", является основным источником финансирования дорожного строительства, это ненужные расходы.

В то же время будет неправдой сказать, что в стране совсем не возводятся новые экраны. Так, Росавтодор установил в Адыгее на 60-километровом участке трассы современные панели, чьё основание сделано из древобетона, а верхняя часть — из алюминиевых панелей. Такая конструкция будет служить более 10 лет. Но это скорее исключение, единичные случаи.

Оппоненты могут возразить, что массовый переход на другой металл повлечёт для производителей дополнительные расходы на закупку нового оборудования. Однако, как выяснило наше издание, технологически процесс не меняется. Потребуется только перенастроить имеющееся оборудование. "Фактически переналадка действующего оборудования для перехода на профилирование алюминиевого листа занимает 1-2 недели", — сообщил нам управляющий директор Канашского завода алюминиевых конструкций Александр Чиркин.