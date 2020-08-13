Медработница, борющаяся с CoViD, сняла бахилы, и с неё рекой хлынул пот — пугающее видео

В соцсетях стал вирусным ролик, на кадрах которого медработница, находящаяся на передовой борьбы с CoViD, присела немного отдохнуть во время тяжёлой смены. Когда она стаскивает с ног высокие бахилы и подтягивает штанины, из них рекой льётся пот, образуя на полу лужу.
Видео © Twitter / thinking_panda
Видео было снято в городе Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, где с июля медики сражаются с локальной вспышкой коронавируса. Заражённых уже более 500 человек, и местные власти принимают драконовские меры, чтобы справиться с проблемой, пишет Daily Mail. На момент съёмки средняя температура воздуха в городе составляла 29 °C.
Пользователи не могли оставить без внимания шокирующие кадры, поблагодарив медработницу и её коллег за их тяжёлый труд.
Словами не выразить благодарность таким людям, которые жертвуют собой ради других
Johnbovie2