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Медработница, борющаяся с CoViD, сняла бахилы, и с неё рекой хлынул пот — пугающее видео

В мире выявлено уже более 20 млн случаев заражения смертельным вирусом, борьба с ним пока не утихает.

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Видео © Twitter / thinking_panda

В соцсетях стал вирусным ролик, на кадрах которого медработница, находящаяся на передовой борьбы с CoViD, присела немного отдохнуть во время тяжёлой смены. Когда она стаскивает с ног высокие бахилы и подтягивает штанины, из них рекой льётся пот, образуя на полу лужу.

Видео © Twitter / thinking_panda

Видео было снято в городе Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, где с июля медики сражаются с локальной вспышкой коронавируса. Заражённых уже более 500 человек, и местные власти принимают драконовские меры, чтобы справиться с проблемой, пишет Daily Mail. На момент съёмки средняя температура воздуха в городе составляла 29 °C.

Пользователи не могли оставить без внимания шокирующие кадры, поблагодарив медработницу и её коллег за их тяжёлый труд.

Словами не выразить благодарность таким людям, которые жертвуют собой ради других

Johnbovie2

"Это символ того, насколько мы уязвимы". Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от CoViD-19

С тех пор как на мир обрушилась пандемия, врачам каждый день приходится рисковать жизнью, и они просят лишь об одном.

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