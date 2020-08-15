Сезон ядовитых грибов. Как не приготовить ужин с летальным исходом

По мнению специалистов, гибель ребёнка, накормленного папой несъедобными грибами, говорит о том, что многие не знают о них элементарных вещей.

Очередная трагедия случилась на днях, на этот раз — в Башкортостане. По данным Следственного комитета, 28-летний житель села Даутово Абзелиловского района набрал на окраине деревни грибов, приготовил их на ужин и накормил ими шестилетнюю дочь и двухлетнего сына. Ночью ему стало плохо, и тогда он обнаружил, что девочка признаков жизни не подаёт. Вызвал скорую, но ребёнка, к несчастью, не удалось спасти. Младшего брата вместе с отцом увезли в больницу.

О каких именно грибах в данном случае шла речь, не уточняется. Сказали только, что в пищу они непригодны.

Во-первых, детям грибы вообще запрещены. Нельзя детям есть грибы до 14 лет. Вот наглядная инструкция от Роспотребнадзора. Там написано, что у детей ещё не вырабатываются нужные ферменты для переваривания грибов.

Во-вторых, давайте признаем, что большинство из нас в грибах совершенно не разбираются, зато с удовольствием относятся к идее сходить или съездить в лес. Как следствие, в стране каждый год — около тысячи случаев отравления ядовитыми грибами. Примерно 30 человек погибают.

Отсюда вопрос: как выглядит то, что совершенно точно собирать не надо?

Бледная поганка

Бледная поганка. Фото © Энциклопедия грибов

Казалось бы, довольно известная личность. И тем не менее, как подтвердил Лайфу токсиколог Евгений Абульханов, её иногда принимают за сыроежку. К примеру, за такую (это сыроежка зелёная):

Сыроежка зелёная. Фото © Энциклопедия грибов

О том, что это была бледная поганка, человек узнаёт лишь часов через десять, когда промывание желудка уже бесполезно. По словам врача, съевшие этот гриб умирают почти всегда. Примерно через неделю. В нём содержится яд альфа-аманитин, он останавливает синтез белка в клетках, из-за этого клетки погибают. В первую очередь отказывают почки и печень. Иногда спасает трансплантация, если успевают раздобыть донорский орган.

В бледной поганке содержится несколько алкалоидов, самый известный — аманитин, который токсически действует на весь организм, но больше всего — на печень. Также содержит фаллоидин, который вызывает гастроэнтеральный синдром, когда возникают понос и рвота Евгений Абульханов Токсиколог

Мухомор вонючий

Мухомор вонючий. Фото © Энциклопедия грибов

Пахнет хлором и внешне похож на некоторые разновидности шампиньонов. А вот внутреннее содержание во многом идентично бледной поганке. Так что, если его съесть, будет примерно то же самое, что и с вышеупомянутым грибом.

Строчки

Строчок обыкновенный. Фото © Энциклопедия грибов

Такие растут в основном в хвойных лесах, особенно в местах вырубок и на пожарищах. Их время от времени путают со сморчками:

Сморчок настоящий. Фото © Энциклопедия грибов

В ложных сморчках имеется монометилгидразин. Это вещество полезно как ракетное топливо, а вот при приёме внутрь — сильнейший яд: вызывает поражение мозга, судороги, понос, рвоту, разрушение кровяных клеток.

Ложные опята

Галерина окаймлённая. Фото © Wikipedia

Галерина окаймлённая смертельно ядовита, опять же, из-за аманитина. Чтобы отличить такое от настоящих опят, надо знать, что:

у ложных опят нет "юбочек";



ложные опята красноватого оттенка;



ложные опята обычно не слишком многочисленны, то есть внушительными гроздьями не растут (значит, если мало, опять же, ну их — на всякий случай);



ложные опята несколько меньше ростом — не более 5 сантиметров.



Паутинник красивейший

Паутинник красивейший. Фото © Энциклопедия грибов

Рыже-коричневый такой гриб, у него выпуклая шляпка с бугорком посередине. Встречается на севере Европейской России (Вологодчина, Архангельская область, Карелия). Содержит орелланин, из-за которого приблизительно через три недели перестают работать почки.

Лепиота коричнево-красная

Лепиота коричнево-красная. Фото © Wikipedia

Слава богу, на большей части территории России таких не встречается, разве что в Крыму. В ней цианиды и нитриды, которые поражают центральную нервную систему и органы дыхания.

Сатанинский гриб

Сатанинский гриб. Фото © Энциклопедия грибов

Не смертельный, но давайте не будем его есть, если встретим где-нибудь на Кавказе или на юге Приморья, он там обычно растёт. От него может быть как минимум тяжёлое расстройство желудка.

К слову, красные мухоморы на самом деле не самые смертоносные грибы. Чтобы умереть, надо съесть их несколько килограммов, притом сырыми. По словам известного миколога Михаила Вишневского, при термической обработке токсины из них выводятся, мухомор становится вполне безвредным и даже полезным.

А вот, к примеру, свинушки, их много лет считали "условно съедобными", а теперь относят к категории ядовитых. Есть данные, что из-за них в организме накапливается особый антиген, с которым иммунитет справиться не может. Это может закончиться почечной недостаточностью и даже смертью.

Свинушка тонкая. Фото © Энциклопедия грибов

Симптомы отравления

Понос и рвота — почти всегда. Кроме них бывают судороги, галлюцинации, состояние истерии, спутанность сознания, нарушение сердечного ритма, повышенное слюноотделение, падение давления.

Что делать?

Вызывать скорую. Во многих случаях помогает рвота — нужно надавить пальцем на корень языка. Врачи также рекомендуют средства вроде "Регидрона" для предотвращения обезвоживания и сорбенты — активированный уголь, "Смекту", "Энтеросгель" и так далее. В больнице к пациенту при необходимости подключают специальные аппараты для очищения крови от токсинов.

Применяется гемосорбция, диурез, удаление остатков грибов из желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим о специализированной медицинской помощи при острых отравлениях, то такой вид медицинской помощи оказывается только в условиях круглосуточного стационара Евгений Абульханов Токсиколог

Самое интересное: по заверению токсиколога, специфических противоядий, способных бороться с ядами в смертоносных грибах, НЕТ. В некоторых случаях, например при отравлении строчками, бывает полезен пиридоксин (витамин В6). Вот, собственно, и всё.

Поэтому!

Советы малоопытным грибникам

1. Собирайте только трубчатые грибы, то есть такие, у которых под шляпкой вот так:

Фото © Shutterstock

Это белые грибы, подберёзовики, подосиновики, моховики, маслята. Соответственно, на всякий случай не собирайте пластинчатые:

Пластинчатые грибы. Фото © Wikipedia

Дело в том, что ядовитые грибы — почти всегда пластинчатые.

2. Не покупайте грибы с рук

Ни на базаре, ни у обочины дороги. Только в магазине — и удостоверившись в целостности упаковки.

3. Готовьте только цельные грибы

Те, у которых по дороге отвалилась шляпка, лучше не класть в кастрюлю или на сковородку — по отдельной "части тела" гораздо труднее определить, "кому она принадлежала".

Вы же не помните каждый гриб, который вы собрали. Это может оказаться ножка от бледной поганки Евгений Абульханов Токсиколог