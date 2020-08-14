Бесы революции. Что не так с главным протестным каналом Белоруссии NEXTA

Далеко не всегда пророссийский, хитрый и сильно приклеенный к трону президент Лукашенко вроде как выигрывает выборы. Уставший от подобного положения вещей белорусский народ негодует и утверждает, что результаты сфабрикованы, и начинает выходить на митинги, где его довольно жёстко встречает ОМОН.

Силовики пакуют всех подряд: от проходящих с работы людей до агрессивных белорусских провокаторов и ни в чём не повинных журналистов из разных стран. Всё это в подробностях освещается на уже одном из самых популярных в мире телеграм-каналов NEXTA (почти два миллиона подписчиков).

Прогрессивные музыканты, блогеры и актёры сочувствуют белорусскому народу и гордятся его выдержкой. Разные люди пересылают деньги в помощь белорусам, Джаред Лето сочувствует Белоруссии, Илон Маск спрашивает, чем он может помочь, и т.д. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением: они требуют от Лукашенко прекратить применять насилие к гражданам Белоруссии. Российский обыватель видит жёсткие видео в Сети и также негодует по поводу агрессивного прессинга со стороны ОМОНа — братьев бьют.

Идём дальше. Главред NEXTA Роман Протасевич (повторюсь, это самый влиятельный информационный канал в Белоруссии на данный момент, который освещает все протестные движения в стране) даёт интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который Россию, мягко говоря, терпеть не может и всячески ведёт против неё информационную войну.

Протасевич с Гордоном обсуждают нынешнее положение дел в Белоруссии, рассказывая про то, как жёстко и несправедливо по отношению к собственному народу ведут себя силовики. Главред делится с интервьюером, как омоновцы отлавливают мирных жителей в спальных районах, и подсчитывает, сколько уже людей арестовали.

Гордон помимо прочего спрашивает Протасевича, не планирует ли тот стать президентом, когда Лукашенко уйдёт, на что тот отвечает, что пока, к сожалению, он не может (главреду 25 лет) это сделать, но готов вернуться в свою страну (сейчас редакция живёт в Варшаве), чтобы и дальше делать свою журналистскую работу.

Ну и затем Гордон переходит к сладенькому. Говорит, что Украина, как жертва российской агрессии, очень болеет за Белоруссию и ратует за то, чтобы на их границах были белорусские пограничники, а не российские войска, и спрашивает молодого главреда, понимает ли тот, что Россия по отношению к Украине страна-агрессор, развязавшая войну в Донбассе и отжавшая Крым?

И что вы думаете? Главред главного протестного белорусского канала считает, что Путин — международный террорист и военный преступник, что Крым, понятное дело, аннексирован, и он не знает, что тут ещё добавить. Затем Протасевич говорит, что последние десятилетия Белоруссия стала полностью зависимой от России — и он не видит в этом ничего хорошего.

Более того, он категорически выступает против союза с Россией, является человеком прозападных взглядов ("так же как и множество белорусов") и в дальнейшем надеется, что его страна будет двигаться на Запад, как можно дальше от России.

Неужели вся движуха, жертвы, палки, кровь, ноздри затеваются ради того, чтобы очередной цветок русофобии распустился нежно и неярко? И мы опять заимеем под боком маленького брата Каина, который начнёт уничтожать мемориалы, освободив место для базы НАТО, и во всех своих бедах в итоге обвинит Россию, которая мешала все эти годы жить по-европейски.