Почему скандинавки предпочитали пожилых партнёров юношам? Сексуальные традиции викингов

Эпоха викингов оставила большой отпечаток в истории. Их мифология повлияла на эстетику фэнтези, тематику популярных сериалов, а брутальные образы воинов и скандинавские саги — на тяжёлую сцену. Викинги считаются изобретателями компаса и первооткрывателями Америки, им даже приписывается изобретение расчёски, ведь суровые скандинавы были большими модниками. Сексуальная жизнь викингов также может поведать нам много интересного. Как суровые жители Севера совмещали разврат и целомудрие?

Нет оргазма — браку конец

Викинги очень серьёзно относились к институту брака и сексу. Выходили замуж и женились не раз и навсегда, но для развода нужны были веские основания. Женщина могла подать на развод, если её суженый был слаб в постели, не проявлял инициативы, не мог удовлетворить её сексуальных аппетитов. Тут общество было целиком на стороне женщины. Расторжение брака было процессом поэтапным: сначала процедура производилась возле брачного ложа, затем у парадной двери дома, а после — на народном собрании "тинге". Всё делалось в присутствии свидетелей, а посрамлённый муж стоял опустив голову. Не доставить удовольствия любимой считалось величайшим позором. Само собой, мужчины к своим половинкам могли предъявлять те же претензии.

Пионеры секс-рабства

Фото © Shutterstock

В VIII–IX веках викинги вели активную внешнюю политику, у них наблюдался рост населения. Вскоре они обнаружили, что мужчин намного больше, чем женщин. Тогда было решено привозить на Скандинавский полуостров красоток с завоёванных территорий, например с Британских островов. Особенно много было завезено кельток.

На иностранках не только женились, они также становились наложницами у знати. Первоначальная функция чужеземок — удовлетворять сексуальные потребности викингов, но по прошествии столетия эти женщины стали хранительницами очага, также они занимались административными хлопотами.

Молодость — недостаток

Девушка, если она не рабыня, имела свободу выбора при поиске спутника жизни, однако чаще всего она следовала одобренным обществом стандартам. Считалось, что между юношей и пожилым человеком лучше выбрать второй вариант, поскольку такой мужчина намного опытнее и знает толк в жизни. Как гласит одна сага, руки королевы Ингибьёрг добивались молодой конунг Олав и пожилой конунг Геттрик. Женщина отдала предпочтение старику, аргументируя это тем, что если сравнивать мужчин с деревьями, то Олав только-только распустил весенние листочки, тогда как Геттрик уже дал прекрасные плоды. С юношей её ждало неясное будущее, а вот с пожилым всё было ясно и понятно. Немаловажную роль при выборе партнёра играл и большой сексуальный опыт зрелых мужчин.

Меч спасёт от измены

Фото © Shutterstock

Случалось так, что муж не мог сопроводить жену в дальнем странствии, и тогда он поручал эту миссию близкому другу. Существовало неписаное правило: если жена и друг, пребывая в походе, будут спать рядом, они должны положить между собой меч, который будет напоминать о верности лучше всяких слов. В "Старшей Эдде" рассказывается история о мастере пикапа Сигурде, который с целью женить своего друга на своевольной Брюнхильде принял его облик и очаровал девушку. Но ему предстояло провести с ней восемь ночей. Чтобы не впасть в соблазн, он обратился к проверенному способу, положив на середину кровати обнажённый меч. Герои средневековых романов Тристан и Изольда, чтобы сохранить целомудрие, также использовали меч. Считается, что культ Прекрасной Дамы идёт как раз от викингов.

Наказание за "бегство от пениса и вагины"

Нередки были случаи, когда невеста или жених сбегали из-под венца. Про мужчину говорили, что он "бежит от вагины", а про женщину — что она "бежит от пениса". За такое в лучшем случае можно было отделаться большим штрафом, в худшем — быть изгнанным из общины. Да и вообще, свадьба считалась важнейшим ритуалом, и чем дольше она длилась, тем лучше. Если праздновали меньше трёх дней, такая свадьба считалась "слабенькой". К брачному ложу молодых сопровождала процессия из людей с факелами в руках. Покровительницей молодожёнов считалась богиня Вар, а божественная чета Фрейра и Фрейи отвечала за вопросы любви и бракосочетания. На подоле невесты было принято изображать молот Тора Мьёльнир. Нужно было быть безумцем, чтобы нарушить брачные клятвы.

Эротические эвфемизмы

Фото © Shutterstock

Скандинавы были страстными любовниками, но предпочитали не называть вещи своими именами. Для этого они разработали комплекс слов и выражений, которые было принято использовать, когда речь шла о сексе. Вот некоторые из них: "собираться вместе в постели", "возиться у неё на животе", "толпиться в постели", "отдыхать с ней", "путешествовать вместе", "наслаждаться друг другом", "развлекаться", "играть в карты". Если родители были против связи своего сына или дочери с его/её избранником, романтические встречи "ромео" и "джульетт" назывались "незаконными любовными свиданиями".

Ударь её цветами по лицу, если любишь

Особенно экзотичными могут показаться способы, с помощью которых скандинавы намекали о своих чувствах. Мужчине предписывалось достать букет самых красивых розовых цветов, подойти к объекту вожделения и врезать этим букетом ей по лицу, затем ждать результата — ответит ли она взаимностью.

Фото © Shutterstock

У женщин ритуал ухаживания не был таким радикальным — достаточно было сшить любимому рубашку. Если он принимал подарок, то приглашал её к себе на колени, и они начинали целоваться. Другой мужской способ показать своё расположение и заявить о серьёзных чувствах — положить свою голову ей на колени. Если женщина испытывала к ухажёру нежность, она начинала расчёсывать его волосы. Этот процесс считался у викингов очень интимным. Если мужчина и женщина пили из одного кубка, они показывали тем самым окружающим, что они — сформировавшаяся пара. Если жена хотела мужа о чём-нибудь попросить, она обнимала его за шею.

Жена и любовница под одной крышей

Прелюбодеяние, случайные связи на стороне осуждались обществом. При этом викинг имел право привести домой любовницу и выделить ей комнату. Часто воины привозили наложниц из военных походов или приобретали их на невольничьих рынках, ещё один способ — привести девушку из бедной семьи. Любовница не считалась ровней жене, у неё не было юридических прав, она не вызывала ревности со стороны законной супруги, ведь она не оспаривала её права и полномочия. Жена была полноправной хозяйкой в доме, и любовницы мужа попросту становились частью её "епархии". Ещё одна важная функция наложниц — сопровождать мужчину в походе. Пока жена хранила очаг, следила за сохранностью дома, растила и воспитывала детей, любовница удовлетворяла половой голод воина.

Секспросвет по-скандинавски

Фото © Hulton Archive / Getty Images

Интимная жизнь не была запретной темой, и детей с детства просвещали, как мужчина и женщина любят друг друга. В четыре-пять лет закладывали основы, десятилетним рассказывали о способах мастурбации и о том, что такое оргазм. Подросткам объясняли, что сексом отношения не исчерпываются и что романтика и привязанность — киты, на которых держится союз мужчины и женщины. Эта традиция, преобразовавшись, дожила до наших дней и стала частью скандинавского менталитета. Детям рассказывают, кто такие педофилы и как их избежать, школьникам показывают порнографию в учебных целях и рассказывают о проституции, а также о важности контрацепции.

Женские секс-бунты

Несмотря на то что в скандинавском мире между мужчиной и женщиной царило равноправие, он всё равно оставался патриархальным. Женщина не могла воевать, несмотря на то что некоторые легенды рассказывают нам об обратном, мужчина-воин имел право на некоторые привилегии. Если супруг ловил жену на измене, он имел право убить и её, и любовника. Критические дни у женщины называли временем, когда она связана с тёмными силами. Опять же, не всех представительниц слабого пола устраивала ситуация с наложницами и законными любовницами. И тогда товарки по несчастью объединялись и громили всё кругом, выкрикивая свои требования. Как правило, им шли навстречу, лишь бы усмирить женский бунт.