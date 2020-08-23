Фотограф, страдающий сонным параличом, воссоздал на фото, какие страхи он переживает по ночам

Сонный паралич — это состояние, когда человек не может двигаться и говорить во время пробуждения или отхода ко сну

Фото © Instagram / nicolasbruno

Обычно люди встречаются с этим недугом лишь пару раз в жизни. Но для Николаса паралич стал ежедневным испытанием. Причём чаще всего он сопровождается яркими кошмарами

Фото © Instagram / nicolasbruno

Я испытал леденящие кровь галлюцинации и крайний ужас во время моих снов: безликие силуэты, объятия тенеподобных рук, искажение реальности вокруг меня — и всё это в то время, когда я был полностью парализован между сном и бодрствованием Николас Бруно

Фото © Instagram / nicolasbruno

Каждый такой приступ для Николаса начинается с расслабления или "низкочастотного жужжания" внутри тела, а если он начинает пытаться двигаться, у него ничего не получается

Фото © Instagram / nicolasbruno

Любые попытки закричать или попытаться избавиться от паралича только усугубляют волну беспокойства и страха, которая накатывает на грудь, как мешки с цементом. Комната начинает пульсировать, а из углов комнаты выходят безликие фигуры... Комната может словно наполниться водой, я начну задыхаться, а в ушах — постоянные вопли Николас Бруно

Фото © Instagram / nicolasbruno

Недуг вызвал у Николаса бессонницу и депрессию, из-за чего парень оказался на грани суицида. Тогда он начал увлекаться фотографией и воссоздавать сны, которые он описывал в своём дневнике

Фото © Instagram / nicolasbruno

Фотохудожник из Лонг-Айленда, США, творит с 20 лет, и за годы он создал сотни кадров, вдохновлённых его кошмарами

Фото © Instagram / nicolasbruno

Благодаря созданию глубоко личных образов я смог найти свой настоящий голос. Это, в свою очередь, дало необходимый толчок для моего развития как художника Николас Бруно

Фото © Instagram / nicolasbruno

Создание одиночных персонажей или множества фигур позволяет пережить ту борьбу из моих снов, но на этот раз я всё контролирую Николас Бруно

Фото © Instagram / nicolasbruno

Чтобы предотвратить сонный паралич, врачи советуют людям регулярно спать от шести до восьми часов в день, ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, а также регулярно заниматься спортом, пишет Unilad