Уроки советско-польской войны. Как Варшава замучила до смерти 68 тысяч советских военнопленных

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15 августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео должен прибыть в Польшу для подписания договора о вводе в страну дополнительного американского контингента и переброске 1000 солдат США из Германии. Дата выбрана неслучайно, с тонким умыслом: 15 марта Польша будет праздновать особый юбилей — столетие "битвы под Варшавой", произошедшей в ходе польско-советской войны 1919–1920 годов.

Юзеф Пилсудский, глава Польского государства, 1919 год. Фото © Getty Images / Photo12 / UIG

Эту дату политическое руководство Польши использует как очередную демонстрацию "генетической агрессии русских варваров", умышленно замалчивая тот факт, что 28 января 1919 года Польша первая напала на Советскую Россию, и без того обескровленную кровопролитной Первой мировой войной, революцией и Гражданской войной. Цель у правительства Пилсудского была одна — под шумок оттяпать как можно больший кусок только что провозглашённой Белорусской ССР, которую поляки так и не признали, а также забрать Волынь и Галицию.

Фото © Getty Images / Paul Thompson / FPG

В желании поживиться они были не одиноки: США, заявив, что такой страны, как Россия, больше не существует, ещё за год до этого, в 1918-м, высадили свои войска в Архангельске, Мурманске, а во Владивостоке десантировали экспедиционный корпус под командованием генерала Грейвса и взяли под контроль Транссиб. Общая численность американских войск была внушительной — около 15 тысяч штыков.

Война

Первое столкновение поляков с частями Красной армии, продвигавшимися на запад вслед за отходившими немцами, произошло 14 февраля 1919 года возле Берёзы-Картузской в ста километрах восточнее Бреста. Боевые действия велись на двух направлениях: на Западном фронте, где частям РККА противостояло больше 80 тысяч польских штыков и более 500 орудий, и на Юго-Западном фронте, где поляки бросили на прорыв 65 тысяч штыков и сабель и такое же количество артиллерии (500 орудий). Кстати, большую часть стрелкового оружия и бронетехнику Польше любезно предоставили страны Антанты: США, Франция и Англия.

Юзеф Пилсудский с солдатами в Минске, 1919 год. Фото © Wikipedia

За весну и лето 1919 года поляки сильно продвинулись на восток, заняли Вильнюс (Вильно) и Минск, после чего большая часть белорусских земель оказалась под оккупацией, позже заняли Галицию, Волынь, а в мае 1920 года вошли в Киев. В этой ситуации большевики сделали невозможное. Они вытеснили в Крым армию Деникина, объявили на западных землях Белоруссии всеобщую мобилизацию. На работу принимали только подростков, все мужчины, способные держать оружие, отправлялись на фронт. Были обложены дополнительным продовольственным налогом местные крестьяне — армии нужен был провиант. Едва в Крыму началась эвакуация частей Антанты и остатков армии Врангеля, как части Тухачевского на Западном фронте начали наступление, которое заставило поляков перегруппироваться.

Минск, 1920 год. Фото © Getty Images / Slava Katamidze Collection

Чуть с запозданием на юго-западе Тухачевского поддержали армии Александра Егорова и 1-я Конная армия Семёна Будённого. Уже к 12 июня 1920 года Киев был отбит, а красные начали развивать наступление на Львов. В начале июля 1920 года Тухачевский освободил от оккупантов Минск и Вильно, после чего не ожидавшие такого сюрприза поляки откатились к Варшаве.

Решение приняли сообща

Как только стало ясно, что Польше угрожает опасность, в дело вмешался министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон. Он тут же отправил советскому правительству ноту, в которой предлагал большевикам остановить войска на линии Гродно — Брест (эту линию позже историки назовут линией Керзона), которая примерно соответствовала современной границе.

Временный революционный комитет Польши. Фото © Wikipedia

Руководство большевиков колебалось недолго. У многих был силён порыв "задавить врага в его же логове". Поэтому наступление на Варшаву и Львов продолжилось, а в Смоленске даже был сформирован Временный революционный комитет Польши, в который вошли члены ЦК РКП(б) Юлиан Мархлевский и Феликс Дзержинский. Иосиф Сталин, который был членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, возражал против наступления и указывал на то, что у Тухачевского уже заканчиваются боеприпасы и отстают тылы. Но тогда это во внимание не приняли.

Недовольный агрессор

Польские окопы под Милосной. Фото © Wikipedia

Однако по мере наступления РККА на запад сопротивление поляков росло. Тогда было решено послать основную часть войск в обход Варшавы с севера. На южном направлении осталось всего шесть тысяч штыков из 95 тысяч. Поляки воспользовались этой ошибкой и бросили против южной группировки 38 тысяч штыков и сабель. 15–16 августа 1920 года, без труда прорвавшись сквозь немногочисленные части РККА, они снова двинулись на запад, взяли Брест и отрезали основные силы Западного фронта от тылов.

Коммунисты перед отправкой на Польский фронт, 1920 год. Фото © Wikipedia

Итогом операции стали 68 тысяч пленных красноармейцев, ещё 25 тысяч были убиты или ранены. Почти 50 тысяч красноармейцев были вынуждены отступить в Пруссию, откуда их интернировали.

Тем не менее развить успех Польша не сумела — несмотря на поддержку Антанты, её силы были на исходе. В октябре военные действия были прекращены. Польский лидер Пилсудский и правительство большевиков сели за стол переговоров. 18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор, по которому Польше доставалось несколько исконно российских губерний. В Белоруссии советско-польская граница прошла всего в 40 километрах от Минска. Помимо этого полякам досталась Западная Украина. Эти земли вернулись Советскому Союзу только в 1939 году.

Русско-украинско-польская мирная фронтовая делегация, г. Бердичев, октябрь 1920 года. Фото © Wikipedia

Но и это было ещё не всё. Агрессор получал по договору 18 миллионов рублей золотом, 300 паровозов, 435 пассажирских и 8 тысяч товарных вагонов. Потери РККА составили 100 тысяч человек, ещё 130 тысяч попали в плен или пропали без вести (скорее всего, были убиты).

Беззаконие

Пленные красноармейцы в Тухольском лагере. Фото © Wikipedia

Тема пленных бойцов РККА на многие годы стала весьма щекотливой для поляков. Ни о каком выполнении решений Женевской или Гаагской конвенций не было и речи. Польские военные вообще предпочитали ими не заниматься. Их грабили, снимая с них всё — вплоть до исподнего, их расстреливали, забивали камнями, оставляли раненых на поле боя, где их добивали местные, вполне себе "мирные" крестьяне.

Уже в 1919 году Генеральный штаб Верховного командования был вынужден издать указ, по которому запрещалось обирать военнопленных, так как раздетых и больных нельзя было использовать на срочных работах. Историк из МГУ Геннадий Матвеев упоминает, что в военном польском журнале "Беллона" некий автор писал, что под Варшавой русские понесли потери: "...Пленными до 75 тысяч, потери погибшими на поле боя, убитыми нашими крестьянами и ранеными очень большие". Ещё один свидетель событий, еврей-коммунист, писал, что, как только красноармейцы попали в плен, поляки зарубили всех евреев, он чудом остался жив, а потом пешком перегнали всех в Люблин, и путь этот больше напоминал Голгофу.

Фото © Wikipedia

22 июня 1920 года личный секретарь Пилсудского майор Свитальский писал в своём дневнике: "...Деморализация большевистской армии посредством дезертирства на нашу сторону затруднена из-за ожесточённого и беспощадного уничтожения нашими солдатами пленных, причём больше всего на севере — в Белоруссии".

Военнопленные с польского фронта. Фото © Wikipedia

Поляки расстреливали красноармейцев как по приказу, так и по собственной инициативе. 24 августа 1920 года под Млавой из 400 военнопленных были отобраны и застрелены 199 бойцов РККА — их убили в отместку за бой казаков с поляками, который случился накануне.

Фото © Wikipedia

Остановить беззаконие было некому. А теперь вспомните русских бабушек, которые кормили хлебом пленных фашистов... В 2014 году Российское военно-историческое общество вышло на польское правительство с просьбой поставить крест на Раковицком кладбище Кракова в память о похороненных на нём красноармейцах, но ответа так и не дождалось.