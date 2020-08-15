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Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Уточняется, что нарушения границы РФ допущено не было.

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Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата и сопровождения американского самолёта-разведчика. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Чёрного моря в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США, — рассказали в НЦУО.

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Полёт Су-35 проходил в строгом соответствии с международными правилами.

Стоит также отметить, что полёт российского Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

После того как воздушное судно ВМС США удалилось от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Минобороны заявило, что истребители РФ не нарушали границы Финляндии

В военном ведомстве заверили, что маршрут был согласован.

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