Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата и сопровождения американского самолёта-разведчика. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Чёрного моря в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.

— Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США, — рассказали в НЦУО.

Стоит также отметить, что полёт российского Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.