Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Лидеры России и Турции говорили о ситуации в Сирии и Ливии.

130
Post cover

Фото © Климентьев Михаил / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

По поводу ситуации в Сирии лидеры двух стран условились продолжать координацию действий в этой стране.

Говорили также о возобновлении регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции. Российский президент подчеркнул, что важно обеспечивать в этой стране санитарно-эпидемиологическую безопасность туристов из РФ. Для этого нужно наладить сотрудничество профильных ведомств.

Отметим, что Путин и Эрдоган в конце июля уже обсуждали ситуацию в Сирии и Ливии. Звонок тогда состоялся по инициативе турецкой стороны.

Выбор редакции

Loading...