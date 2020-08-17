Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

По поводу ситуации в Сирии лидеры двух стран условились продолжать координацию действий в этой стране.

Говорили также о возобновлении регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции. Российский президент подчеркнул, что важно обеспечивать в этой стране санитарно-эпидемиологическую безопасность туристов из РФ. Для этого нужно наладить сотрудничество профильных ведомств.