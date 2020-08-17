Новый поворот. Что пишут западные СМИ про реакцию Москвы на протесты в Белоруссии

Во множестве зарубежных публикаций и высказываниях политиков проскальзывает мысль о том, что Лукашенко обречён, ведь вся страна вышла против него. Да, ситуация для Батьки непростая — однако говорить о "всей стране" могут только люди, не имеющие глаз. Так, "Радио Свобода" пишет о том, что, "по некоторым данным, численность протестующих, собравшихся у Парка Победы, составляла от 100 до 200 тысяч человек", но при этом тут же оговаривается, что само не смогло "в независимом порядке определить численность протестующих". Любопытные цифры, учитывая, что: а) другие СМИ скорее называли численность до 100 тысяч; б) те, кто потратил своё время и посчитал на снимках сверху людей "по головам", заявляют, что у парка собралось около 40 тысяч человек. Митинг всё равно остаётся самым масштабным за всю белорусскую историю, но собирает при этом не 2% белорусского населения, а всего 0,4%. Конечно, к ним нужно приплюсовать тех, кто митинговал в других городах страны (Бресте, Витебске, Гродно и т.п.), но всё равно не получается тотальное большинство. А значит, нельзя считать эти митинги заменой демократических выборов.

Тем более, что у протеста нет единого руководителя. Да, Запад назначил им Светлану Тихановскую. Та же Wall Street Journal рисует её как "молодого лидера, который после многих лет запугивания и предположительной фальсификации властями выборов заявляет, что настало время для перемен". Однако Тихановская — не лидер протеста, а всего лишь его знамя. Антилукашенковский символ, консолидировавший электорат. На любых белорусских выборах, где не будет Лукашенко, её рейтинг будет крайне невысоким — если она вообще пойдёт на эти выборы.

Что же касается лидерских качеств Лукашенко, то его чуть ли не прямым текстом называют колхозником, который не умеет разговаривать с народом. "Глубоко впечатлена мужеством (белорусского. — Прим. авт.) гражданского общества. Лукашенко нужно прислушаться к своему народу, а не пытаться его запугать", — говорит министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Если уж Лукашенко и разговаривает, то, по мнению западных СМИ, лишь врёт. "В качестве ответа на беспорядки, вызванные его перевыборами, Лукашенко применил стандартную для диктатора тактику: обвинил в восстании несуществующие внешние силы", — пишет Forbes. Словно забывая о том, что именно эти "несуществующие" внешние силы финансируют антилукашенковские СМИ, дают деньги на организацию протестов, а до этого через Польшу и Прибалтику воспитывали белорусскую оппозицию. Никто не отрицает того, что "гражданское общество вышло на защиту своих прав", как указывается в статье Forbes, никто не отрицает, что выступления людей были вызваны ошибкой властей, но всё-таки не стоит умалять и западные заслуги в том, что эти протесты приобрели такой масштаб.

Отдельно упоминается позиция России по белорусскому кризису. Если кто-то считает, что западные СМИ оценили нейтральную позицию Москвы, нежелание критиковать самих протестующих (которым сочувствует значительная часть российского политико-академического сообщества), то этот кто-то снова обманулся. Если кто-то посчитал, что американские и европейские журналисты будут писать о посреднической роли, которую Москва будет играть между Лукашенко и оппозицией для отвода своего стратегического союзника от края бездны (майданной или военной диктатуры — без разницы), то этот кто-то переоценивает профессионализм западных СМИ.

В понимании Запада Москва — коварный заговорщик, и она играла в свою игру. Игру изначально деструктивную, нацеленную на поглощение Белоруссии. "Кремль надеялся на то, что Лукашенко удастся продлить своё 26-летнее правление на шестой срок. Что жёсткая тактика белорусского лидера станет причиной его изоляции на Западе и сделает ещё более зависимым от России", — пишет Bloomberg. "Россия предложила (не ответила согласием на просьбу белорусского президента и союзника по ОДКБ, а именно предложила. — Прим. ред.) военную помощь Белоруссии", — именно так звучит заголовок статьи в издании The Hill и основной посыл об агрессивных устремлениях Москвы в Минске.

Степень этой агрессивности сейчас определяется в ходе, по мнению CNN, "сговора двух автократов" — Путина и Лукашенко — по вопросу будущего страны. Результаты сговора, по мнению издания, неясны — речь может пойти о разных вариантах: начиная от военного вторжения России в Белоруссию и заканчивая проведением там под контролем Москвы досрочных выборов, на которых победит пророссийский кандидат. Есть и другой вариант действий России — "Москва подождёт и посмотрит на то, сможет ли Лукашенко сохранить за собой власть следующие несколько недель или даже дней — ведь протесты в стране нарастают и давление на него с требованием уйти в отставку усиливается", — указывает британская The Guardian.