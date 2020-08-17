Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Google, Apple и Facebook признали частным правительством. Зачем США разрушают монополию IT-гигантов В Америке состоялось одно из важнейших событий в IT-индустрии за последнее время. Конгресс США допросил глав Google, Apple, Facebook и Amazon. Повод — злоупотребление могуществом. Судя по всему, власти США почувствовали угрозу со стороны технологический гигантов. Рассказываем, что именно предъявляли корпорациям и как они оправдывались.