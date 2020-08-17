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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Около 31% обращений — жалобы на полное отключение соцсети.

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В работе социальной сети Facebook произошёл сбой, об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступает из США. Кроме того, о неполадках сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Мексики, Бразилии, Нидерландов и Греции. В России с трудностями столкнулись жители Москвы.

Около 35% обратившихся пользователей испытывают проблемы со входом, 33% не могут просмотреть новостную ленту, ещё у 31% социальная сеть полностью отключилась.

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