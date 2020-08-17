Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошёл сбой, об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.
Наибольшее число жалоб поступает из США. Кроме того, о неполадках сообщили пользователи из Канады, Великобритании, Мексики, Бразилии, Нидерландов и Греции. В России с трудностями столкнулись жители Москвы.
Около 35% обратившихся пользователей испытывают проблемы со входом, 33% не могут просмотреть новостную ленту, ещё у 31% социальная сеть полностью отключилась.
Google, Apple и Facebook признали частным правительством. Зачем США разрушают монополию IT-гигантовВ Америке состоялось одно из важнейших событий в IT-индустрии за последнее время. Конгресс США допросил глав Google, Apple, Facebook и Amazon. Повод — злоупотребление могуществом. Судя по всему, власти США почувствовали угрозу со стороны технологический гигантов. Рассказываем, что именно предъявляли корпорациям и как они оправдывались.
Ранее сообщалось, что Facebook устранил неисправность, повлиявшую на работу iOS-приложений.