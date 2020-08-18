Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили сегодня ситуацию в Белоруссии, где проходят массовые акции с требованием проведения новых выборов главы страны. Об этом Мишель сообщил в "Твиттере".
I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E— Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020
Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27
— Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему содержательный диалог может разрешить кризис в РБ, — говорится в сообщении.
Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии. Он назвал её ужаснойПрезидент США отметил, что там внимательно следят за происходящим в республике.
Отметим, что это третий международный разговор по теме ситуации в Белоруссии для Владимира Путина. Сегодня он уже успел обсудить положение дел в РБ с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В обоих случаях российский лидер отмечал недопустимость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что в Европарламенте отказались признавать итоги выборов в республике и призвали вновь избранного президента Александра Лукашенко провести "новые, свободные выборы". Сам Лукашенко заявил, что этого не произойдёт, пока его не убьют.