Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили сегодня ситуацию в Белоруссии, где проходят массовые акции с требованием проведения новых выборов главы страны. Об этом Мишель сообщил в "Твиттере".

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27 — Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020

— Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему содержательный диалог может разрешить кризис в РБ, — говорится в сообщении.

Отметим, что это третий международный разговор по теме ситуации в Белоруссии для Владимира Путина. Сегодня он уже успел обсудить положение дел в РБ с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В обоих случаях российский лидер отмечал недопустимость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.