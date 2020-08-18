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Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

Шарль Мишель призвал народ республики к диалогу.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили сегодня ситуацию в Белоруссии, где проходят массовые акции с требованием проведения новых выборов главы страны. Об этом Мишель сообщил в "Твиттере".

Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему содержательный диалог может разрешить кризис в РБ, — говорится в сообщении.

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Президент США отметил, что там внимательно следят за происходящим в республике.

Отметим, что это третий международный разговор по теме ситуации в Белоруссии для Владимира Путина. Сегодня он уже успел обсудить положение дел в РБ с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В обоих случаях российский лидер отмечал недопустимость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.

Ранее Лайф сообщал, что в Европарламенте отказались признавать итоги выборов в республике и призвали вновь избранного президента Александра Лукашенко провести "новые, свободные выборы". Сам Лукашенко заявил, что этого не произойдёт, пока его не убьют.

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