Дубль Овечкина спас "Вашингтон" от вылета из Кубка Стэнли

Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли забросили три шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и принесли первую победу столичным в противостоянии с островитянами. Встреча, прошедшая в Торонто, закончилась волевой победой "Кэпиталз" со счётом 3:2.
"Айлендерс" в первом периоде благодаря шайбам защитника Пажо и нападающего Барзала создали себе комфортное преимущество в счёте, однако удержать его или развить команде Семёна Варламова не удалось.
В начале второго игрового отрезка форвард столичных Евгений Кузнецов после сольного прохода сначала сократил отставание "Кэпиталз".
Evgeny Kuznetsov with a fantastic solo effort!#ALLCAPS pic.twitter.com/7PEHww15KE— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020
А спустя две минуты капитан "Вашингтона" Александр Овечкин своим традиционным броском в касание из левого круга вбрасывания реализовал большинство и восстановил равновесие в счёте.
Ovi! Alex Ovechkin fires one home and the Capitals tie it up!#ALLCAPS pic.twitter.com/xqrVKRGBiJ— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020
Он же в начале заключительного периода вновь пробил российского голкипера и помог "Кэпиталз" отпраздновать первую победу в нынешнем плей-офф.
OVECHKIN! ALEX OVECHKIN! Capitals take the 3-2 lead!#ALLCAPS pic.twitter.com/nQtvDE12r8— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020
Вратарь "Айлендерс" Семён Варламов отразил 26 бросков по своим воротам. Форвард столичных Евгений Кузнецов помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей, а его одноклубник Дмитрий Орлов ассистировал Овечкину в победном голе.
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу нью-йоркского клуба. Для выхода во второй раунд Кубка Стэнли команде Овечкина необходимо одержать ещё три победы подряд, а любое поражение отправит "Вашингтон" на каникулы.
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд
- "Айлендерс" — "Вашингтон" — 2:3 (2:0; 0:2; 0:1), в серии 3-1
- "Даллас" — "Калгари" — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0), в серии 3-2
- "Монреаль" — "Филадельфия" — 0:2 (0:1; 0:1; 0:0), в серии 1-3