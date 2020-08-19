Дубль Овечкина спас "Вашингтон" от вылета из Кубка Стэнли

Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли забросили три шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и принесли первую победу столичным в противостоянии с островитянами. Встреча, прошедшая в Торонто, закончилась волевой победой "Кэпиталз" со счётом 3:2.

"Айлендерс" в первом периоде благодаря шайбам защитника Пажо и нападающего Барзала создали себе комфортное преимущество в счёте, однако удержать его или развить команде Семёна Варламова не удалось.

В начале второго игрового отрезка форвард столичных Евгений Кузнецов после сольного прохода сначала сократил отставание "Кэпиталз".

Evgeny Kuznetsov with a fantastic solo effort!#ALLCAPS pic.twitter.com/7PEHww15KE — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020

А спустя две минуты капитан "Вашингтона" Александр Овечкин своим традиционным броском в касание из левого круга вбрасывания реализовал большинство и восстановил равновесие в счёте.

Ovi! Alex Ovechkin fires one home and the Capitals tie it up!#ALLCAPS pic.twitter.com/xqrVKRGBiJ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020

Он же в начале заключительного периода вновь пробил российского голкипера и помог "Кэпиталз" отпраздновать первую победу в нынешнем плей-офф.

Вратарь "Айлендерс" Семён Варламов отразил 26 бросков по своим воротам. Форвард столичных Евгений Кузнецов помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей, а его одноклубник Дмитрий Орлов ассистировал Овечкину в победном голе.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу нью-йоркского клуба. Для выхода во второй раунд Кубка Стэнли команде Овечкина необходимо одержать ещё три победы подряд, а любое поражение отправит "Вашингтон" на каникулы.

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