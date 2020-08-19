Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Дубль Овечкина спас "Вашингтон" от вылета из Кубка Стэнли

Заброшенной шайбой также отметился Евгений Кузнецов.

126

Фото © Twitter / Washington Capitals

Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в четвёртом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Стэнли забросили три шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс" и принесли первую победу столичным в противостоянии с островитянами. Встреча, прошедшая в Торонто, закончилась волевой победой "Кэпиталз" со счётом 3:2.

"Айлендерс" в первом периоде благодаря шайбам защитника Пажо и нападающего Барзала создали себе комфортное преимущество в счёте, однако удержать его или развить команде Семёна Варламова не удалось.

В начале второго игрового отрезка форвард столичных Евгений Кузнецов после сольного прохода сначала сократил отставание "Кэпиталз".

А спустя две минуты капитан "Вашингтона" Александр Овечкин своим традиционным броском в касание из левого круга вбрасывания реализовал большинство и восстановил равновесие в счёте.

Он же в начале заключительного периода вновь пробил российского голкипера и помог "Кэпиталз" отпраздновать первую победу в нынешнем плей-офф.

Вратарь "Айлендерс" Семён Варламов отразил 26 бросков по своим воротам. Форвард столичных Евгений Кузнецов помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей, а его одноклубник Дмитрий Орлов ассистировал Овечкину в победном голе.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу нью-йоркского клуба. Для выхода во второй раунд Кубка Стэнли команде Овечкина необходимо одержать ещё три победы подряд, а любое поражение отправит "Вашингтон" на каникулы.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд

  • "Айлендерс" — "Вашингтон" — 2:3 (2:0; 0:2; 0:1), в серии 3-1
  • "Даллас" — "Калгари" — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0), в серии 3-2
  • "Монреаль" — "Филадельфия" — 0:2 (0:1; 0:1; 0:0), в серии 1-3

Выбор редакции

Loading...