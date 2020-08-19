Опасная развилка. Почему мудрый белорусский народ пока не хочет отдавать экономику на разграбление Западу

Так называемый Координационный совет так называемой оппозиции под так называемым руководством так называемой Тихановской снова отличился. Они выпустили обращение, в котором заявили, что "Лукашенко должен срочно уйти" (вот немедленно, иначе они, как сильные женщины, сядут и заплачут или, ещё хуже, всех их западные хозяева снимут с довольствия как использованных марионеток), а для этого все должны принять участие в забастовке. Так и написали: "Лукашенко убивает экономику, поэтому нам нужна забастовка".

Вы видите тут логику? Я нет. Бастовать призывают они, а виноват Лукашенко? Хм. Опять же, каким образом забастовка на государственных заводах должна ударить по Лукашенко? Она ударит по зарплатам рабочих, по государственному бюджету, по выплате пенсий, по финансированию образования и медицины. И всё это, чтобы какая-то курица из Латвии заявила: "Видите, как мы сделали больно Лукашенко?".

Правда, не выходит у оппозиции каменный цветок. Белорусы на призывы бастовать ведутся не особо. Видимо, шнурки не погладили. Нет, конечно, фейкомёты из "Нехты" орут, что вся страна уже встала (кроме твоего завода, ты, читающий их вбросы). Но это, мягко говоря, неправда.

"Беларуськалий", про который говорили, что он полностью встал, продолжает работать. Другие предприятия тоже. Про "Атлант" тоже рассказывали, что он бастует, но нет. Более того, оппозиционные чатики переполнены уныния. "Вся страна встала против Лукашенко, но в нашем городе тихо", — пишут они, но пишут такое из большинства городов. То есть картинка "вся страна восстала" существует только в Интернете, в реальности на улицы вышли лишь в паре городов.

Аналогично на самом деле было и на Украине, в той же Виннице во время Майдана выходило меньше сотни людей, в основном активисты и депутаты от оппозиционных партий. По городам бегают кучки студентов, изображающих забастовщиков. Станут возле проходной с плакатиками, наделают фоток, будто это коллектив завода бастует, а потом постят в оппозиционные телеграм-каналы это как доказательство забастовок.

Вот только их рыжие кудри примелькались, и их скоро будут бить. Это цитата, если что. В том смысле, что некоторые "рабочие" попали в кадр сразу на нескольких заводах одновременно. Многостаночники-стахановцы. Жалко, что такой задор пропадает зря, а не на производстве. Вот интересно, у "Нехты" вообще бывают нефейковые новости? Мне не попадались…

В общем, белорусский народ на призывы бастовать не ведётся. И это логично. Оппозиция тут на днях вывалила свою программу действий в открытый доступ. А там выход из ОДКБ и Союзного государства, выход из Таможенного союза и фактический разрыв всех связей с Россией. В том числе и производственных, и торговых.

Для понимания масштаба трагедии: товарооборот с Белоруссией занимает у России примерно 1,5% от всего объёма внешней торговли, а товарооборот с Россией занимает у Белоруссии половину всей её внешней торговли. И, соответственно, продвигаемый оппозицией разрыв с Россией повлечёт падение ВВП Белоруссии в два раза, а если с учётом каскадного эффекта, то и больше. Примерно как на Украине, где ВВП в 2013 году был 177 миллиардов долларов, а уже в 2014 году провалился до 84 миллиардов долларов. Мудрому белорусскому народу такое не улыбается. Поэтому затея с забастовками, очевидно, провалилась.

Но вернёмся к торговым связям Белоруссии и России. Основные статьи белорусского импорта из России: сырая нефть, природный газ, чёрные металлы, нефтепродукты, легковые автомобили, трубы из чёрных металлов, электроэнергия.

Очевидно, что Европа заменить эти поставки не может, потому что она сама всё это закупает (если это, конечно, не будут схемы типа "Роттердам+", когда российские нефть и газ будут выдавать за польские — не знал, что у Польши есть нефть, — то есть втридорога). Основные статьи белорусского экспорта в Россию: сыры, творог, мясо и мясные субпродукты, молоко и сливки (сухие, несгущённые и сгущённые), тракторы, грузовики и запчасти для них, мебель. Большинство этих позиций Россия в случае кризиса легко заменит. А вот Белоруссии найти новые рынки для сбыта этих товаров будет, мягко говоря, проблематично.

И несколько слов об интеграционных процессах между Россией и Белоруссией. В прошлом году Москва предложила создать 12 общих наднациональных органов, включая единый эмиссионный центр, единую налоговую (в России, кстати, налоги ниже), единый таможенный орган, Суд Союзного государства и целый ряд регуляторов, начиная с транспорта и связи и заканчивая сельским хозяйством, а также унифицировать законодательство в большинстве общих направлений.

Это позволит существенно упростить не только торговое взаимодействие, но и множество других процедур, вплоть до роуминга и туризма. А также создать простой и прозрачный механизм решения споров хозяйственных субъектов. Всё это будет способствовать существенному росту товарооборота и укреплению сотрудничества (не на словах, а на практике) между двумя странами.